Soplagaitas

Canarias, tras las elecciones del domingo pasado, sigue siendo tan surrealista como antes de los comicios. A pesar de la victoria clara del PSOE en la Televisión Canaria seguían insistiendo en la noche electoral que Coalición Canaria continúa teniendo muchas posibilidades de gobernar.

Como Coalición Canaria ha dicho que no pactará con Podemos, los intrépidos y sesudos analistas entienden que los nacionalistas conservadores pueden estar en cualquier gobierno menos el que incluya a Noemí Santana.

Algunos insisten en que no hay mayoría ni en el bloque de izquierda ni en el derecha a pesar de que es evidente que el bando progresista suma 37 diputados frente a los 33 del bando conservador.

Si por un lado se suman los diputados de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, el resultado es de 37, uno más que la mayoría absoluta. En cambio, si se suman los parlamentarios de Coalición Canaria, PP y Ciudadanos, el resultado es de 33, tres menos que la mayoría absoluta. Algunos parece que no saben (o no les interesa) sumar.

Decir que el partido de Casimiro Curbelo no es de izquierda a pesar de su nombre es tanto como reconocer que el político gomero nos está vacilando. Un hombre que ha sido del Partido Socialista toda su vida, hasta que tuvo un desliz en una sauna madrileña cuando era senador, no puede convertirse de la noche a la mañana en un derechoso. Decir que la Agrupación Socialista Gomera no es de izquierda es como afirmar que un político democristiano no es cristiano. Ni siquiera Ronaldo.

Teóricamente el bloque conservador no debería sumar 33 (diga 33) sino 31 diputados porque la candidata de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno aseguró hace unas semanas que jamás pactaría con una formación encabezada por un imputado, en referencia clara a Fernando Clavijo.

Curiosamente ayer se desdijo sin un ápice de rubor y afirmó tajantemente que negociaría con Coalición Canaria porque según ella cree que Fernando Clavijo es inocente porque lo dice él mismo, a pesar de estar investigado por la Justicia por delitos cometidos cuando era alcalde de La Laguna. Una política creyendo a un político. Lo nunca visto. Inaudito

Por si alguno no lo tenía claro a estas alturas, estos gestos de Ciudadanos demuestran que es un partido inequívocamente de derechas. O lo que es peor, una formación oportunista y veleta que siempre va a favor del viento que más fuerte sopla. Nos toman por soplagaitas y algunos realmente lo son.