El Womad y la jornada de reflexión

Sin entrar al detalle de qué grupos tocan así, y otros no tanto, de qué calidad vocal, instrumental, de conjunto, qué magnífica organización, qué público entregado y respetuoso, qué brava alguna “Leona" que nunca nos deja y no ceja en su empeño de traer la cultura a esta ciudad, y qué bien que otra luchadora se sumó y recuperó el evento que desde hace tiempo nos pertenece es un “más” en esta ciudad, quitando todo eso, de lo que ya hablaremos en profundidad, si el “jefe” de esta casa me deja, el WOMAD 2019 no podía haber caído en mejor momento y deberíamos de sacarle justamente este año el mayor partido posible, le mejor partido que tenemos que sacarle, mas allá de pasar un fin de semana inolvidable al ritmo y al son de la buena Música.

El WOMAD ha venido este año a decirnos, que el mundo solo tiene las fronteras que cada uno en su mente quiera colocarle, que existen fronteras políticas, sí, pero esas no delimitan fronteras humanas.

El Womad nos está recordando que la diversidad no solo no hace daño, sino que es necesaria para la creación, para el nacimiento de criaturas maravillosas como las que pudimos escuchar anoche, músicas creadas por holandeses, inspiradas en ritmos turcos o etíopes, interpretadas en una ciudad políticamente española, y territorialmente africana. Eso hace la diversidad, nos dice que el talento humano para la creación está por encima de todas las barreras dibujadas a golpe de bolígrafo sobre un mapa del mundo.

El Womad nos está contando que nuestras mentes y nuestros corazones, hechos todos exactamente del mismo material, tienen la libertad de volar todo lo alto que se propongan, si no caen en las trampas de las falsas fronteras.

El Womad nos recuerda que la cuestión consiste, en que nadie nace completo, nadie lleva de todo, pero que tenemos ojos, oídos, para ver y escuchar y capacidad intelectual para aprender, y que tenemos un conocimiento que si se llena de Educación y de Cultura nos abre la mente y el espíritu y si nos abre la mente y el espíritu alcanzamos a entender que este planeta es de todos y que todos tenemos cosas interesantes que contar, que cada Cultura es rica y enriquecedora, vívala quien la viva, y que de la diversidad salen las mejores creaciones, y no solo en el plano intelectual, por todos es sabido lo que ocurre a nivel fisiológico cuando la raza humana no se diversifica y se limita a reproducirse solamente entre miembros de comunidad reducidas, esto indica mas que nada que el humano debe moverse, abrazar al planeta física e intelectualmente, que debe dar paso y cabida a la diversidad, porque la naturaleza no es lo mismo en el Polo Norte que en el Sahara, los humanos que allí habitan tampoco lo son, pero comparten el denominador común de ser personas, y ese lo compartimos todos todos todos sin excepción.

Valga el Womad este año para recordarnos que la diversidad en buena, la diversidad es necesaria, la diversidad hace crecer al hombre, porque si hay diversidad se da por hecho que hay respeto al otro y si hay respeto al otro, se da por hecho que hay buena convivencia, y si hay buena convivencia se da por hecho que funcionan las sociedades, y si funcionan las sociedades no tenemos que tener miedo a nada, y si no tenemos miedo a nada, no nos afectan mensajes de quienes amparándose en el miedo quieren hacernos acudir temblorosos a las urnas, señalando con el dedo a personas desconocidas, solo porque son distintas y no solo de raza, también de forma de ser y de pensar y si no vamos temblorosos a las urnas, quienes juegan con el miedo para poder apoltronarse no lo conseguirán, digámosle que miren el Womad, que vayan al Womad; que se dejen arrastrar por la música, por el sentido común, que no pasa nada, que el humano puede convivir en la la pluralidad y la diversidad y que esto además nos hace ser mejores personas, en el mundo entero.

Gracias por traer a la ciudad un trocito de mundo. El Womad continúa hoy acompañándonos en el camino a la urnas, bailemos, cantemos, entre tanto votemos, con conciencia universal, de esto modo podremos garantizar mejor la continuidad de sociedades pacificas y democráticas.