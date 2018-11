El auto de Clavijo

La verdad es que tengo una enorme curiosidad donde está el auto de Fernando Clavijo que me dijo hace tiempo Santiago Pérez que se le había perdido por La Laguna, pero que todavía no han dado con su paradero. Hace poco me di una vuelta por mi querida ciudad tinerfeña y estuve investigando por sus diferentes barrios, y desde San Lázaro a Tejina, de Bajamar a Valle Guerra, husmee por todos los rincones sin poder localizar el dichoso auto de Clavijo. De repente me veo en la Punta de Hidalgo, entro en el histórico restaurante El Abogado, y salgo corriendo porque ya no es lo que era y veo pizzas por todas partes, y termino en Playa Casa Pepe, en Bajamar, que se lo recomiendo a mis amigos laguneros y a los canariones, pero no a los chicharreros, que ya saben cómo son los de Santa Cruz, que sólo saben comer chicharros.

En Bajamar escucho la Cantata del Mencey Loco, y me parece ver al fondo del restaurante a mi buen amigo Elfidio Alonso, que siempre le he echado en cara que haya sido fundador de la ATI chicharrera y además diputado autonómico por Coalición Canaria, ¡dios mío Elfidio, qué error, que inmenso error!, pero pese a todo sigue siendo un amigacho, y me embeleso escuchando la Cantata, y mi mujer me tiene que decir, oye, sigue comiendo, se puede escuchar y comer.

Por la tarde paso por Guamasa, El Ortigal, me voy a Las Mercedes, a ver si en un rincón forestal aparece el dichoso auto, y por la zona de El Bailadero, en un frondoso y verde lugar, se me aparecen de repente las imágenes de Carlos Machín, exgestor del pub Kapitel, asesinado a balazos en la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, y detrás muy sonriente la cara sonriente del empresario nocturno lagunero Evaristo González, que me chisma una garganta profunda lagunera “oye, cómo es muy amigo de Clavijo, igual le ha dado la broma de esconderle el auto”.

A Evaristo González le piden 44 años de cárcel por 10 delitos contra la Seguridad Social, y dos de falsedad documental, pero se carcajea y me parece ver que incluso me hace un corte de mangas cuando abandono ese sitio de El Bailadero. Por cierto, que por el friso de Anaga, expresión de mi gran amigo Manolo Padorno, -descansa en paz Manolo-, en una ocasión comí en Casa José Cañón, las mejores garbanzas y el mejor conejo en salmorejo que he condumiado en toda mi vida. Volviendo a La Laguna, trato de tropezarme con Clavijo, pero ahora se pasa mucho el tiempo con los chicharros de Santa Cruz, como es presidente y no alcalde, tiene que estar en la capital ática.

En este punto y seguido reconozco que estoy obsesionado con el dichoso auto clavijano de una forma muy profesional, y me viene a la memoria cuando Juan José Cardona, que es muy torpe, me dijo que estaba obsesionado con la política, y le contesté que cómo me dedicaba más ahora al periodismo político que al deportivo, debía estar obsesionado, preocupado, y además investigando, ¡chacho, Juanjo, menuda metedura de pata!, y les recomiendo a mis colegas jóvenes que también estén responsabilizado, interesados, ocupados, y si es posible aparte de la política, de todos los aconteceres de la vida.

Ahora sigo con atención la carrera del auto de Clavijo con el BOE, que está a punto de refrendar y publicar el nuevo Estatuto de Autonomía que suprime los aforamientos, y el todavía presidente canario está temblando por si el auto de la Grúa vuelve a los juzgados de La Laguna, tales y cuales, y la competición frenética que interpretan el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el BOE se está llevando a mucha gente por delante, y vamos a ver dónde está la meta, pero me chisman que será en la Plaza de los Adelantados, sede de la justicia lagunera.

De todas formas hay expectación por ver que hace con el auto clavijano Antonio Doreste, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que fue Consejero de Industria en el Gobierno de CC, y además inclusive y rematando la cuestión partidista, candidato anteriormente para el Consejo Consultivo de Canarias, y todo de mano de Coalición Canaria que es el mismo partido de Fernando Clavijo, y por tanto, como afirma Santiago Pérez, se duda de la imparcialidad dorestiana, argumento que suscribo y rubrico.