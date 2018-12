La eterna división de la izquierda

Es triste ver y comprobar cómo la izquierda española sigue practicando la desunión, se fagocita con una facilidad que raya en la morbosidad. Es la eterna división. No vamos a referirnos ahora a hechos históricos como la colaboración con el General Franco de un sector del PSOE en los estertores de la guerra civil española, encabezado por Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Wenceslao Carrillo (padre de Santiago Carrillo), que eran contrarios a continuar la guerra en contra de la opinión de Juan Negrín que quería resistir para unir la guerra de España con la II Mundial. Encima Besteiro tuvo el “pago” `por parte de Franco de ser encarcelado, y murió en la cárcel de Carmona.

No me voy a extender en este episodio que ya he tratado en otras ocasiones y que vivieron nuestros padres y abuelos, pero ahora es lamentable como en el PSOE hay opiniones muy de derechas que intentan de nuevo el asesinato político de Pedro Sánchez, y ya sería la segunda ocasión que anteriormente lideraron Felipe González y Susana Díaz. Posiciones políticas como las de Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Bono, Joaquín Leguina, son las de unos políticos de derecha, y nada digamos de los más “jóvenes”, Emiliano García Page, Francisco Javier Lamban, Guillermo Fernández Vara (que estuvo en Alianza Popular antes que en el PSOE). que propugnan la ilegalización de los partidos catalanes ERC y Pdcat, y los vascos PNV y Bildu, un disparate que sólo fomentaría más el independentismo de Catalunya y Euskadi.

En Unidos Podemos está ocurriendo también una disfunsión transversal, por llamarla de alguna manera, y ahora mismo sectores de Izquierda Unida van a lanzar a la palestra para las próximas elecciones “Actúa”, y entre otros están dos exdirigentes de IU, Cayo Lara y Gaspar Llamazares, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, José Antonio García Rubio, la eurodiputada Paloma López, y otros dirigentes que también cuentan al parecer con el apoyo de Baltazar Garzón.

No queda aquí la quisicosa circunscrita a IU, sino que además en Podemos también las aguas bajan turbias, y aparte de la “incursión” de Carolina Bescansa en Galicia, en donde está creando más problemas En Marea que los que pretendía resolver, está también la enorme división en Ahora Madrid, y nada menos que seis concejales de Podemos encabezados por Rita Maestre se han mandado a mudar y se han pasado con la alcaldesa Manuela Carmena que al parecer se presentará con otra lista que muchos apuntan que podría ser “Actúa”, o al menos Ahora Madrid podría estar relacionada con el nuevo partido de Lara, Llamazares y Baltazar Garzón.

En La Rioja también hay tensiones, problemas, y la lideresa de Podemos en Cantabria, Rosana Alonso, ha sido cesada por el Consejo Estatal Nacional a cuenta de un choque frontal con el resto de la dirección en Santander, y otro asunto/trasunto parecido ocurre en La Rioja, en donde el líder Germán Cantabrana tiene graves problemas con sus compañeros de dirección regional, y en Catalunya después de la dimisión de Xavier Domenech tampoco está el horno para bollos. Todo un panorama descorazonador si no se resuelven todas estas diferencias antes de la presentación de las listas municipales y autonómicas para las elecciones de mayo 2019. Lamentable.

Claro que ahora quién también se dividen son los de derechas, y dicen los expertos en mercadotécnica que tres sacos diferentes de votos (PP, Cs y Vox), por aquello de la Ley D¨hont, al no estar los votos concentrados en una cesta se pierden diputados por los restos en cada circunscripción. Habrá que esperar a lo que dicen las urnas.