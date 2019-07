El maleficio y aojamiento de Coalición Canaria

Las trampas de Coalición Canaria son infinitas, y ahora siguen saliendo a la luz pública mucha más porquería, y eso que todavía el “Pacto de las Flores” no ha tomado posesión del Gobierno de Canarias. Estoy por afirmar que esto no son sólo trampas, sino maleficio y aojamiento. Con la derrota democrática de las elecciones del 26 de mayo, Coalición Canaria no supo, no quiso, y hasta no pudo aceptar el resultado adverso, y Fernando Clavijo, José Miguel Barragán, y sus adláteres, se dedicaron por todos los medios a poner palos en las ruedas al posible pacto de izquierda. ¡Qué vá, eso no era posible, había que impedirlo a toda costa!. Y desplegaron toda la artillería que conservan en el defenestrado gobierno coalicionero, y el 14 de junio en el Palacete de la Residencia del Gobierno Canaria en Ciudad Jardín, Clavijo convocó una guchipanda pagada por los presentes, en la cual el presidente del gobierno en funciones sorprendió diciendo que estaba dispuesto a cederle la presidencia a Asier Antona, pero sólo en plan protocolario tales y cuales, que Antona era un medianero y bastante tenía con figurar en la presidencia, mientras Clavijo la seguiría detentando por delante y por detrás. Los asistentes al comistraje no salían de su asombro ante tal propuesta clavijana, pero Asier Antona que ha venido demostrando que es un político serio, mostró su firmeza, se levantó y de un portazo sanjó la subversiva reunión.

A partir de ese 14 de junio el canguelo se apoderó de Clavijo, Barragán, y de todo bicho viviente alrededor de Coalición Canaria, que fueron comprobando como la maniobra de José Manuel Soria era otro fracaso -¿y van?- del que fuera ministro de Rajoy y factótum del Partido Popular en Canarias, y ahora un muerto político que a cada paso hace el ridículo. Sí, fue Soria el que conectó con Pablo Casado primero, y luego con Javier Maroto y Teodoro García Egea, que el hombre no tiene muchas luces y confunde pipas de aceitunas con las de calabaza, y claro, en principio Casado vio la posibilidad de poner una bandera de la gaviota en Canarias y así aminorar su derrota política, y entre todos convencieron a María Australia Navarro para que traicionara a Asier Antona y accediera a ser la presidenta de Canarias como un “florero”, pero gobernando Clavijo, Barragán y todos los de la calle Galcerán.

Incluso me dicen que García Egea, en un momento de euforia, le dijo a Soria: “Si la operación sale, cuando volvamos al Gobierno, Casado te tendrá en cuenta para volverte a hacer ministro.”. Pero los hacedores del contubernio en la que estaba incluida la Navarro, no contaban con la seriedad y la firmeza de Asier Antona, y he aquí que todo se fue al traste, esa fue la definitiva derrota de Coalición Canaria y otra -¿y van?- de Pepe Manué Soria. Precisamente fue este personajillo deleznable quién ideo el contubernio judeo masónico, que diría el General Franco, de proponer a la segunda de a bordo de Antona, la Navarro, como presidenta “florero” del Gobierno de Canarias, en las manos y en las redes de Coalición Canaria.

De los manejos y tejemanejes de Soria nos lo confirma el exsecretario general del Partido Popular, y mano derecha del ministro de Industria defenestrado por Rajoy, Manuel Fernández, quién ha reconocido las gestiones del expresidente pepero canario en Madrid, y además ha arremetido contra Asier Antona por impedir un gobierno de PP-CC, o no sé si según el número de diputados si es más correcto decir CC-PP. Pero claro, llego el comandante Antona y mandó parar. Hay que recordar que el tal Fernández fue un correveidile de Soria que simultaneaba sus cargos políticos con el de consejero delegado de Anfi del Mar, cuyo presidente llevó a Pepe Manué a pescar salmones en Noruega, cuando le gestionaba autorizaciones para la gestión turística en esa enclave del sur de Gran Canaria, tales y cuáles.

Para mayor concreción, una opinión de mi amigo, aunque no estemos de acuerdo en ideas políticas, Fernando Fernández, que es un hombre de derecha con el cual da gusto hablar, y que ha opinado con la libertad que lo caracteriza que la actual crisis del Partido Popular en Canarias la han sembrado mayormente José Manuel Soria, y Teodoro García Egea. Fernando Fernández, expresidente de Canarias, quince años de eurodiputado en Europa, y ahora militante de base del PP, ha declarado en “Diario de Avisos” que “Soria ha vuelto a conspirar contra su propio partido en Canariasw, embarcando en esa operación a un tal Egea, un señor de Murcia, de donde nunca debió haber salido”. De paso pone a caer de un burro a Javier Maroto, del que dijo “fue incapaz de ganar su acta de diputado en su Álava natal”. Y cuenta de Soria chapucerias cómo cuando en 2004 le hizo una propuesta para un acuerdo electoral con Coalición Canaria. “En junio de 2004, en una noche en Gran Tarajal, me pidió apoyo para llegar a un entendimiento con CC. Le pregunté ¿saben eso en Madrid?. Me contestó que no, y entonces le dije que se olvidara, que no iba a participar. “No cuentes conmigo para eso”, terminé diciéndole”. Chapó Fernando, por tu independencia y libertad de opinión.

Ahora Coalición Canaria está en franco retirada, pero sigue manteniendo las trampas, el maleficio, el aojamiento, y en la oposición van a salir a relucir sus malos modos, sus miserias. Dijo Barragán que el “Pacto de las Flores” era “una alergia de primavera”, pero puede que en el invierno muchos en Coalición Canaria vayan a tener gripes y pulmonías políticas de gran calado. De momento ya siguen saliendo “flores” mortuorias por todos lados, como los cobros de Julio Bonis receptor de comisiones de la constructora OHL, operaciones en las que también están imbricados Antonio Castro Cordobéz y Luis Suarez Trenor, que se extiende a la “operación Odebrecht”, cuyo rio de millones de euros llega a Mexico, nueva residencia de Julio Bonis.

Entre todos estos líos, surge ahora los grandes sueldos percibidos por dos periodistas de derecha, presuntos amanuenses y mercenarios de Fernando Clavijo, que percibían del Gobierno Canario en el caso de Alfonso González Jeréz nada menos que 48.799 euros por no hacer nada, y a Santiago Negrín, 42.397, 86 euros por hacer la vista gorda. Alfonso González Jeréz ha estado enchufado anteriormente en el Ayuntamiento de La Laguna, y en la actualidad aparte de “cobrador” del Gobierno Canario, también ejerce en los periódicos “La Provincia” y “El Día”. Santiago Negrín fue director de Radio Televisión Canaria, y tras su cese recibió como premio un enchufe como asesor de Fernando Clavijo. Lo que no entiendo es cómo a González Jeréz le pagaban más que a Santiago Negrín. Maleficio y aojamiento de Coalición Canaria. ¡Échale hilo a la cometa y a vivir que son dos días!