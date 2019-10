Más partidos políticos

Me pregunta más de un amigo de izquierda que qué me parece que Íñigo Errejón se presente a las elecciones del 10N con un nuevo partido político, Más País, y a todos les contesto que estupendo, y les reconozco que como la dictadura de Franco prohibía todos los partidos menos Falange/Movimiento Nacional, ahora me parecería una inmoralidad por mi parte estar en contra de que se presenten más organizaciones políticas, aunque sea dividir a la izquierda, pero también la derecha tiene tres partidos y aquí no ha pasado nada. Bueno, sí ha pasado: que el bipartidismo que sucedió a la dictadura franquista ha muerto, está feneciendo, agonizando lentamente, pese a todos los intentos del PSOE y del PP de impedir tal desaparición.

Otra cosa es que me hubiese gustado que Errejón, Bescansa y algunos otros que han abandonado Unidas Podemos se hubiesen quedado en la familia de la izquierda a la izquierda del PSOE, pero, si me pareció positivo que Vox, la extrema derecha, se saliese del Partido Popular, ahora es estupendo que los posibilistas de Errejón se separen de los maximalistas de Iglesias, y aquí paz y en el cielo bizcocho. Ahora lo que ocurre con las nuevas elecciones del 10-N es que a Pedro Sánchez puede que le salga mal la repetición de los comicios, y en esta ocasión dependa de Iglesias y Errejón para formar gobierno y conservar la poltrona de la Moncloa y los 16 sillones ministeriales, y además me chisman desde los recovecos de Unidas Podemos que en esta oportunidad Pablo Iglesias no se hará a un lado, y si Pedro quiere pacto tendrá que ser con Pablo de vicepresidente, y agárrate con el IBEX 35 y la CEOE.

En definitiva, que no sería de extrañar unos nuevos comicios para febrero o marzo de 2020 si de nuevo hay bloqueo, aunque igual al PSOE y al PP las fuerzas financieras le van a apretar, que diría Torra, para que formen un gran gobierno de coalición al estilo de Alemania para salvar al Sistema, tales y cuáles. Pero claro, con un Brexit que está a la vuelta de la esquina dixit Johnson, más el grave problema de Catalunya, los aranceles de Trump, el enfriamiento económico a nivel mundial, la gripe turística en Canarias de Thomas Cook, y el plátano y el tomate que no están para ensaladas, no me atrevo a pronosticar qué pasará después del 10-N. A lo mejor todas estas estampidas se llevan por delante a la monarquía franquista/borbónica que lidera Felipe Borbón.