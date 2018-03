La respuesta unánime en honor a Carmelo Padrón

Este pasado viernes 16, en el emblemático Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, se celebró el acto para la entrega de premios y distinciones del Cabildo de Gran Canaria, presidido por el presidente Antonio Morales y acompañado por los portavoces del gobierno y la oposición. En el mismo se iba a hacer publico reconocimiento a las personas, entidades y organizaciones que a lo largo de su vida profesional, social y política, hubieran demostrado los suficientes méritos para ser acreedores de los referidos premios.

Al acto fui acompañado por José Miguel Fraguela, gran amigo de Carmelo y compañero durante unos cinco años en la tertulia “La Canallesca”, que se emite por las mañanas diariamente para todo el Archipiélago Canario, conducido por Evaristo Quintana desde Gran Canaria y en Tenerife por Juan Carlos Castañeda, contando con la participación desde esta isla de los periodistas Paco Pomares y Jorge Bethencourt. De ahí el nombre del programa, sin ser Carmelo ni José Miguel periodistas, pero si excelentes tertulianos. Los cuatro con sus matizaciones y diferencias se compenetraban y hacían un magnifico equipo con sus intervenciones muy preparadas (Carmelo me decía que solía levantarse de madrugada para enterarse y tomar notas sobre las últimas noticias y acontecimientos). Para mi sigue siendo la mejor tertulia de Canarias y por el gran aprecio y admiración que le sentía más aún cuando contaba con la participación de Carmelo. Siendo desde hacía más de 40 años militante del PSOE, pero sus intervenciones no eran nada apasionadas ni sectarias a favor del Partido Socialista, incluso en muchas ocasiones con argumentos razonables y rigurosos era quien más lo criticaba. A diferencia de otras soporíferas tertulias participadas por políticos que suelen defender a ultranza sus respectivos partidos, no ya con vehemencia también en muchas ocasiones desde la intransigencia, intolerancia y el fanatismo.

Se abrió el acto con el reconocimiento a Carmelo de hijo predilecto de Gran Canaria a titulo póstumo. recogió el premio su viuda Olga Ruiz, gran esposa y extraordinaria compañera que siempre estuvo a su lado apoyándole en todo, mas en los momentos difíciles que Carmelo por su gran sensibilidad social, política y profesional tuvo que atravesar. Antes se había proyectado un video que glosaba esas facetas suyas, imbricadas por su compromiso con la Sociedad y los más desfavorecidos. En el video rememorándole intervino su hijo Otto, buen profesional medico anestesista del Hospital Dr. Negrín y mejor persona. Carmelo lo solía llevar desde muy joven a las manifestaciones y mítines del PSOE. También y en la misma línea intervino Álvaro uno de sus nietos. Cuando se terminó de proyectar el video y por mediación de una voz en off, se anuncio a los presentes en el abarrotado auditorio el nombre de Carmelo y la distinción concedida. De forma espontanea todos los asistentes nos pusimos en pie y con un largo y pronunciado aplauso, mostramos el reconocimiento unánime en los méritos atesorados por Carmelo para hacerse acreedor del premio. Después de Olga recogerlo, la acompañaron en el escenario sus hijos y nietos.

No se sabe la deriva que hubiera seguido de no haber sido injustamente apartado de la política (él aún sabiéndose inocente y para no hacerle daño al PSOE inmediatamente dimitió), durante más de 13 años desde 1991, por una acusación que estuvo todo ese tiempo sin resolverse y como era previsible cuando se celebró el juicio en 2004 pudo comprobarse su inocencia y salió absuelto por un caso de corrupción. Político y hombre honesto donde los haya, Carmelo perfectamente por su capacidad, experiencia, compromiso con la Sociedad y sobre todo autoridad moral, pudo haber sido un magnifico presidente del Gobierno de Canarias y con toda probabilidad a las canarias y canarios nos hubiera ido mejor, uniéndonos en torno a un proyecto común de verdad y no retóricamente, ni hipócritamente como suele utilizar Coalición Canaria con la frase de que “somos un sólo pueblo”, para ello estaba convencido de la necesidad de dotarnos de una nueva ley electoral con circunscripción regional o de nacionalidad única.

Buen abogado y arquitecto, profesor de ésta materia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por sus convicciones y principios de buen socialista en pro de las causas justas, trabajaba y asesoraba desinteresadamente a diversos colectivos vecinales y ecologistas y era reacio a ocupar cargos. Su compromiso ideológico dentro del PSOE, fue siempre claramente de izquierda, habiendo sido en Gran Canaria uno de los principales impulsores y fundadores de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista, que pasó a representar en el Comité Federal, máximo órgano del Partido Socialista entre congresos, cuando salió elegido junto al otro malogrado compañero integro socialista Ramón Álvarez Braun, en el IV Congreso Regional de 1986 del Partido Socialista Canario –PSOE- celebrado en Tenerife.

El publico asistente al referido acto era heterogéneo y con toda probabilidad representaba a todas las opciones políticas, pero como se demostró con la reacción espontanea y unánime que protagonizó, estaba reconociendo los méritos y el legado que Carmelo Padrón dejó a toda la Sociedad Canaria.