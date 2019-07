SEO/BirdLife propone 10 medidas al nuevo Gobierno de Canarias ante la pérdida de biodiversidad en las Islas

La organización de defensa de la naturaleza SEO/BirdLife propone diez medidas al nuevo Gobierno de Canarias para frenar la pérdida de biodiversidad en el archipiélago y cumplir con las obligaciones internacionales.



Entre ellas está revisar y aprobar un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas, con criterios acordes a la especificidad del archipiélago, que sean consensuados entre la administración y las instituciones científicas y expertos en estas especies y aprobar los planes de recuperación y conservación de las especies catalogadas como en peligro y vulnerables, según indica en un comunicado.



Asimismo, aprobar una estrategia de gestión, control y erradicación de especies exóticas invasoras en Canarias, que regule de forma efectiva su tenencia y comercialización, erradique y controle las poblaciones establecidas, especificando la situación actual para cada isla para evaluar y priorizar las acciones de conservación.



SEO/BirdLife también propone elaborar un censo metódico y continuado de las poblaciones de aves marinas a escala regional que permita conocer el estado actual y futuro de este grupo de aves de cara a aplicar las medidas de conservación adecuadas.



Igualmente, implementar las medidas incorporadas en los planes de gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, incluida la vigilancia, para cumplir con los objetivos de conservación y, en el caso de solapamiento con figuras de protección que ya cuenten con plan, que se incorporen estos en dichos documentos de planificación.



Otra las propuestas es desarrollar y consolidar un programa de seguimiento de aves comunes en Canarias, como una herramienta fundamental para conocer la evolución de sus poblaciones en el archipiélago, y poder así establecer medidas ante su declive y evaluar su eficacia, con especial atención a los hábitats agrarios.



También, dotar de medios y recursos necesarios para la implementación adecuada de la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio no urbano de Canarias, aprobada en 2014.



Considera necesario promover una agricultura y ganadería compatible con la conservación de los espacios protegidos y las especies que alberga. En esa línea, aplicar las medidas agroambientales dirigidas a las aves, a través de los Planes de Desarrollo Rural, y controlar el buen uso y la venta de productos fitosanitarios, así como la buena aplicación de la condicionalidad en la agricultura.



La organización pide aplicar las medidas necesarias para la corrección de los tendidos eléctricos en todas las islas del archipiélago, identificando previamente los "puntos negros" que se localicen en todas las islas.



Asimismo, elaborar un plan de desarrollo de las energías renovables, con una adecuada Evaluación Ambiental Estratégica, que garantice la compatibilidad de los proyectos con la conservación de la biodiversidad en las islas.



Otra sugerencia es evaluar el impacto que sobre el medio natural, y las aves en particular, generan determinadas actividades (carreras de montaña, quads, ciclismo, etc.) cuyo reciente auge puede suponer una amenaza para la integridad de los ecosistemas canarios, y proponer medidas concretas de ordenación para garantizar su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.



"Además de estas medidas, es necesario que se declaren oficialmente las 43 ZEPA delimitadas en Canarias y que se elaboren las herramientas de gestión pertinentes para garantizar la conservación de las especies que justificaron su elección", según Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.