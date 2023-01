El I Foro Internacional Ecoislas pone sobre la mesa el debate de la transición ecológica en territorios insulares

Gran Canaria será el centro internacional de reflexión sobre la transición hacia un modelo socioeconómico más sostenible con la primera edición del Foro Internacional Ecoislas, un evento internacional que tendrá lugar jueves 2 y viernes 3 de febrero en Infecar, con la participación de cuatro expertos internacionales y más de 60 ponentes de sectores académicos, administrativos, financiadores, empresariales y sociales.

El Foro Internacional Ecoislas nace con la intención de habilitar un espacio de discusión, propuestas e impulso de medidas encaminadas a potenciar la transición integral hacia un modelo socioeconómico más verde, más rentable, más autosuficiente y medioambientalmente más sostenible y con un enfoque insular.

Promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Ecoislas congregará en un mismo evento a ponentes de ámbito internacional, nacional y local que expondrán buenas prácticas y debatirán sobre las necesidades y soluciones en cada uno de los grandes bloques en los que se centra la programación: la economía circular y azul; la energía, el agua y la movilidad; la adaptación al cambio climático; y el turismo regenerativo.

El programa del primer Foro Internacional Ecoislas contará con cuatro sesiones plenarias a cargo de Manuel Maqueda, profesor de Economía Circular Aplicada y de Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard; Bernard Fletz, biólogo y filósofo belga; Leen Gorissen, bióloga especializada en Ecología y Diseño Regenerativa e Innovación Bioinspiradora; y Christian Felber, impulsor de la Teoría del Bien Común. Dentro de estas dos jornadas se celebrarán también sesiones paralelas, se expondrán casos prácticos y se presentará el informe anual de Greening The Islands, entre otras propuestas.

Las entradas para asistir bien a una sola sesión o a las dos que conforman el programa completo ya están disponibles en la web www.foro-ecoislas.es a un precio de 7,50 euros, para un día, y 15 euros, para dos, en caso de ser estudiante; y de 15 euros y 30 euros, respectivamente, en caso de ser un profesional.

Programa

Con todo esto, el programa del primer Foro Internacional Ecoislas dará comienzo a las 9.30 horas del jueves 2 de febrero con la sesión plenaria a cargo de Manuel Maqueda. Tras él, a partir de las 10.30 horas se desarrollarán tres sesiones paralelas, una dedicada al bloque de Energía, agua y movilidad, que lleva por nombre ‘Comunidades energéticas en islas’; otra sobre la Economía circular y la economía azul, titulada ‘El cultivo de algas como sector emergente en islas’; y, por último, un bloque sobre Adaptación al cambio climático, titulado ‘Agendas de transición energética en islas’.

A las 12.00 horas tendrá lugar la presentación del informe anual de Greening The Islands y, tras esto, a partir de las 13.00 horas, se darán a conocer diferentes casos prácticos en sesiones paralelas.

La jornada matinal finalizará a las 13.30 horas con la mesa redonda ‘Ecoislas: el reto del futuro’, en la que participan Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Aurora Ribot, vicepresidenta segunda y consejera ejecutiva de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca, y que estará moderada por Francisco Moreno, administrador único de RTVC.

Ya por la tarde del jueves 2 de febrero, a partir de las 16.00 horas, será Bernard Fletz quien esté a cargo de la sesión plenaria. A las 17.00 horas se desarrollarán otros tres bloques de sesiones paralelas, en este caso sobre Economía circular y economía azul, bajo el título ‘Buenas prácticas en economía circular en islas’; Adaptación al cambio climático, denominada ‘¿Cuál es el modelo de urbanizar o desurbanizar la transición ecológica?’; y, por último, el bloque Energía, agua y movilidad, con el título ‘Movilidad sostenible en islas’.

A esta misma hora se desarrollarán diferentes presentaciones de Proyecto Europeos, en concreto del proyecto Circular economy practical training materials for plastic manufacturing industries (CIRCVET); Masdunas; The Green Link Life15 CCA/ES/000125; y PLANCLIMAC.

Desde las 18.00 horas se llevarán a cabo dos nuevos bloques de sesiones paralelas, en esta ocasión sobre Energía, agua y movilidad, uno de ellos sobre ‘Almacenamiento e hidrógeno verde: una solución para transitar hacia la descarbonización’ y, otro, sobre ‘Implicaciones de presente y futuro de la sostenibilidad en islas’.

También, a esa misma hora, se darán a conocer los Proyectos Europeos: Remote Sensing Oriented Nature-Based Solutions towards a New Life for Drylands - NewLife4Drylands [LIFE20 PRE/IT/000007]; Life Nieblas; PLANCLIAC; Mac Clima; y Mac Clima y Cooperación Internacional.

Para el viernes 3 de febrero, la jornada dará comienzo con la sesión plenaria de las 9.00 horas, a cargo de Leen Gorissen. Tras ella, a partir de las 10.00 horas, se iniciarán las sesiones paralelas, en esta ocasión sobre Turismo regenerativo, bajo el nombre ‘Perspectivas y experiencias del turismo regenerativo en entornos insulares’; Economía circular y economía azul, sobre ‘Iniciativas de emprendimiento en economía circular’; Adaptación al cambio climático, denominada ‘Tecnologías inteligentes para la prevención de incendios y gestión forestal’; y, por último, Energía, agua y movilidad, con el nombre ‘¿Cómo las islas van a salvar el planeta?’.

A partir de las 11.30 horas se llevarán a cabo cuatro sesiones paralelas más sobre Energía, agua y movilidad, con el título ‘Neutralidad climática en contexto de islas: el camino a recorrer’; otra de este bloque sobre ‘Agua y energía: aliados estratégicos’; una del bloque Economía circula y economía azul, con el nombre ‘Barreras para el emprendimiento en economía circular y azul’; y, por último, un bloque de Adaptación al cambio climático, sobre ‘Oportunidades de espacios costeros’.

A las 12.30 horas se desarrollará nuevos casos prácticos y a las 13.00 horas, Christian Felber expondrá la última de las sesiones plenarias. Ya para la sesión vespertina, Greening the Islands llevará a cabo su entrega de premios desde las 15.30 horas.

Este I Foro Internacional Ecoislas cuenta con Cajasiete, como colaborador oficial; con la participación de Greening The Islands, Proyectos Europeos y Mac Clima; y con la colaboración del Consejo Insular de la Energía, la Spegc, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Clúster Marítimo de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, Gesplan y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.