Disney rodará en Canarias una de las nuevas apuestas del universo Marvel

Disney rodará en los próximos meses en Canarias una de las películas que componen el nuevo universo Marvel y que será la mayor producción cinematográfica que se filme en Europa durante 2019, según ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.



Torres ha realizado este anuncio tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con dos representantes de la compañía estadounidense en este nuevo rodaje, Kevin de la Noy, productor de éxitos como el "Caballero Oscuro" y "Misión Imposible", y Karl McMilan.



La delegación de Disney no ha querido revelar detalle alguno sobre la película, aunque el Gobierno canario sí ha confirmado que se filmará a partir de octubre en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, que tendrá como protagonistas a "superestrellas", y que sus cifras superarán las de cualquiera de las producciones cinematográficas rodadas hasta la fecha en las islas.



Ángel Víctor Torres ha recordado que la comunidad canaria ofrece a las inversiones del sector audiovisuales como ésta incentivos fiscales que pueden llegar a ser hasta del 40 % de su coste, y ha destacado que es previsible que este rodaje reporte para el archipiélago ingresos económicos de unos 13 millones de euros.



El presidente canario ha recalcado que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la imagen exterior de las islas, que ofrecen "todo" a esta industria, como "enclaves estratégicos y paisajísticos de distinta índole", que permiten rodar desde en espacios "lunares" o "del Oeste" hasta en localizaciones "urbanas magníficas".



"Hemos visto aquí cómo se han producido películas que recrean tanto los siglos XVIII y XIX como el siglo XXIII, esa es la gran suerte que tiene nuestra tierra", ha resaltado Torres.



Este será el segundo rodaje que realiza Disney en apenas tres años en Canarias, donde ya filmó en 2017 Han Solo, la segunda parte de la trilogía complementaria de la nueva saga de Star Wars, en la que se relata la juventud del famoso contrabandista del Halcón Milenario al que dio vida Harrison Ford.



El sábado pasado, Disney acaparó toda la atención de la feria Comic-Con de San Diego (EEUU) al anunciar los planes de rodaje de Marvel Studios tras la etapa que se ha cerrado con Vengadores: Endgame, la película más taquillera de la historia, que incluye el rodaje de cintas como The Eternals -con Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden o Kumail Nanjiani, en el reparto-, Black Widow, Thor: Love and Thunder -con Natalie Portman como diosa del trueno-, y una película sobre Blade con Mahershala Ali de estrella.



Canarias acogió el pasado año 71 rodajes de películas, series y programas de televisión que eligieron las islas por su buen clima, su variedad de paisajes y sus incentivos fiscales al sector y que dejaron, como contrapartida, un impacto en su economía superior a los 60 millones de euros.



Entre ellos, destacaron grandes producciones internacionales, como Rambo o Wonder Woman; producciones nacionales, como 4 latas, Durante la Tormenta o Paradise Hill; o series como Hierro, rodada íntegramente en esa isla, según los datos difundidos por el propio Ejecutivo regional.



Los rodajes audiovisuales no solo inyectaron más de 60 millones de euros en la economía canaria, sino que, además, hicieron posible unas 2.000 contrataciones directas de profesionales locales.



Desde que en 2015 se aprobó el nuevo marco de incentivos fiscales para atraer este tipo de proyectos a las islas, las producciones audiovisuales internacionales han generado en Canarias un impacto de 80 millones de euros, si se cuentan solo los proyectos en los que participaban miembros de la asociación de productoras audiovisuales españolas en el extranjero, Profilm.



En 2019, la tendencia es similar y en lo que va de año, Canarias ha sido elegida para el rodaje de seis largometrajes y cinco series de TV, entre los que destacan la serie de Netflix The Witcher o el largometraje Wasp Network, con Penélope Cruz.



Canarias ya ha acogido en su territorio superproducciones como Han Solo. Una historia de Star Wars, de Ron Howard (Disney-Lucas Films); Aliados, de Robert Zemeckis (Paramount); Jason Bourne, de Paul Greengrass (Universal Pictures); En el corazón del mar, de Ron Howard (Warner Bros); Fast & Furious 6, de Justin Lin (Universal Pictures); "Ira de titanes" y Furia de titanes, de Johanathan Liesbesman y Louis Leterrier (Warner Bros); o Exodus: Dioses y reyes, de Ridley Scott (20th Century Fox).