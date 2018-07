La compañía teatral PanOptikum muestra en el Festival Temudas su proyecto 'Power of diversity'

El proyecto europeo a gran escala Power of diversity - The Crossing lines project, en el que participan casi 40 jóvenes, seleccionados y formados por la compañía alemana Pan.Optikum durante los últimos tres años, llega a Las Palmas de Gran Canaria como parte del Festival Temudas .



Se trata de un espectáculo de danza hip-hop dirigido a fomentar un nuevo teatro joven y multicultural con el objetivo de llegar e integrar nuevas audiencias de diferentes orígenes, ha indicado el director general de Pan.Optikum, Matthias Rettner.



El lenguaje de las producciones está basado en ritmos urbanos como el dance y el hip-hop con letras de rap, además de acrobacia y teatro.



En una primera fase (2015 y 2016), se desarrolló una producción a gran escala en Friburgo (Alemania), que se estrenó el 28 de julio de 2017 y ha girado por los festivales de los diez socios pertenecientes a siete países europeos, con un enfoque sobre la historia de cada ciudad, su ubicación y sus particulares características.



Un proyecto, que cuenta con cinco integrantes canarios, y tres de cada una de las diez ciudades socias, cuyo final de gira tendrá lugar el próximo sábado 21 de julio, en el parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.



El montaje ha pasado durante el último mes por Rastatt (Alemania), Folkestone (Reino Inido), Sibiu (Rumanía) y Görlitz (Alemania).



"Detrás del espectáculo hay una idea cultural y política. La política es diferente en cada país, pero la clave es encontrar una unidad en esas diferencias de forma que el resultado sea mejor que las partes", ha indicado Rettener durante una rueda de prensa.



El montaje trata también de "cómo podemos aprender de los demás y de culturas diferentes. Se puede crear algo nuevo cuando cuestionamos lo nuestro", según el director del espectáculo.



El proyecto incluye entrevistas a los espectadores y sus respuestas se muestran en una colección de once exposiciones (diez para los socios respectivos y una para el proyecto en general), que permanecerán en las ciudades asociadas cuando finalice el proyecto.

Power of diversity - The crossing lines project es una iniciativa europea de cooperación a gran escala, que cuenta con financiación de la UE, a través del Creative Europe Programme.

Pan.Optikum es una de las compañías más importantes de Europa, reconocida por sus espectaculares montajes teatrales al aire libre.



Sus trabajos han podido verse en el Festival de Teatro, Música y Danza Temudas de Las Palmas de Gran Canaria en dos de sus ediciones anteriores: en 2004, con el galardonado espectáculo Il Corso, y en 2013, con TRANSITion.



La compañía, creada en 1982 de la mano de un grupo de artistas, bailarines, músicos y acróbatas, pertenecientes a la escuela de circo Le Coq de París, encuentra sus orígenes en el teatro de calle, pero sus montajes han evolucionado hacia producciones que sus integrantes consideran un "cruce cultural".