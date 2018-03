Vuelve Musicando con el timplista Germán López como primer artista

Jueves 15 de marzo

Exposiciones

De lunes a viernes en el S/T Espacio Cultural ( calle Enmedio, 1, esquina Terrero), la artista Lía Ateca expone su trabajo HMBR (HEMBRA/HOMBRE/HAMBRE) en el que plantea un diálogo entre fotografía y pintura construido a partir de tres palabras clave: entorno, identidad y feminismo. Entrada libre. Hasta el 30 de marzo de 17.30 a 20.30 horas.

Lía Ateca Tony Hernández

También la artista Cayetana H. Cuyás muestra su trabajo Vista de Pájaro en la Galería Manuel Ojeda (Buenos Aires, 3). De lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas hasta el 30 de marzo con entrada libre. Cayetana H. Cuyás plantea una "simplificación" de la ciudad con la intención de catalogar pensamientos y sentimientos. "Como un pájaro -indica esta pintora- primero observo desde arriba, y poco a poco me adentro entre los edificios, planeo".

Cayetana Cuyás Tony Hernández

Música

A partir de las 19.30 horas en el Palacete Rodríguez Quegles con entrada libre hasta completar aforo, actuarán Coche Altavoz, un proyecto de estudio de Omar de Castro que cuenta con el trabajo de Mariano Gracia. Registra temas inéditos de Omar de Castro, trabajos que no han sido grabados o no han formado parte del repertorio de las bandas en las que De Castro ha formado parte: Maf, Ñam sésamo o Los chipirones. Mientras, Mariano Gracia, conocido en la escena local como músico de bandas como Vicious Soul, Frogcircus, Flooding o Ruin man, además de como productor en This Grace Studios de los grupos Texxcoco y Cabrito frito, entre otros, se une al proyecto para terminar de grabar, mezclar y producir el disco.

Coche Altavoz

Viernes 16 de marzo

Poesía

A las 18.00 horas en la Biblioteca Pública Municipal San Juan (Batería de San Juan, 1), tendrá lugar el ciclo Poesía y primavera con lectura de poemas y talleres infantiles. Valiéndose de los textos de Margarita de Rubén Darío, La mona Simona y Engracia, la princesa sosa, ambos de Carmen Gil, la animadora Yolanda Ortega acerca la poesía al público infantil. Entrada libre.

Periodismo

A las 19.30 horas en el Palacete Rodríguez Quegles la periodista Marta Cantero realizará la charla Las líneas rojas del periodismo. Entrada libre hasta completar aforo. Licenciada en Ciencias de la Información y en Derecho, la periodista grancanaria está especializada en el sector turístico y vinculada a diversas entidades y organismos turísticos. Ha trabajado en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, donde realizó diversos análisis sobre la Economía canaria, así como en el Patronato de Turismo de Gran Canaria, donde continúo con estos análisis centrados en la isla de Gran Canaria y en materia promocional.

Marta Cantero

Baile vienés

A las 20.00 horas en el Gabinete Literario comenzará el espectáculo Baile Vienés Ciudad de Mar, con la participación de la orquesta Divertimento Viennese. El director será Vinzenz Praxmarer, con Paul Schweinster de tenor y Tzeitel Rodríguez de maestra de ceremonias. Las parejas del baile serán del Ballet de la Ópera Estatal de Viena. Los asistentes podrán bailar e iniciarse, mientras que el buffet es ofrecido por el chef del Gabinete Literario. Entradas a la venta en mgticket.

Cartel del Baile Vienés en el Gabinete Literario. Maggiore Fotográgfico

Sábado 17 de marzo

Música

A las 21.00 horas regresa Musicando en el Auditorio del Parque Doramas con entrada libre hasta completar aforo. El quinto programa del ciclo lo abre el timplista Germán López, que estará acompañado por sus músicos. Este concierto lo realiza justo una semana antes de debutar en Estambul y tras haber finalizado dos exitosas giras por Estados Unidos y China junto al guitarrita Antonio Toledo. Timplista imprescindible en la música tradicional canaria, ha sabido acercarse a otros géneros como el jazz y el flamenco sin perder su identidad como compositor e intérprete.

#Musicando Una semana antes de su debut en Estambul, Germán López abre el nuevo ciclo de conciertos en el auditorio del Parque Doramas.

👉 Sábado 17 de marzo. 21:00 horas. 📍Auditorio del Parque Doramas. Entrada libre. @AyuntamientoLPA @JeitoCanarias pic.twitter.com/Vk4r8MMthM — Lpa Cultura (@LpaCultura) 13 de marzo de 2018

A las 20.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus será el concierto La magia del vals. Su contenido se centra en la música creada en Viena en los Siglos XVII-XIX, centrada en los Valses y en la Opereta, al estilo del tradicional Concierto de Año Nuevo. El concierto va acompañado de dos parejas de baile, una soprano y un tenor, que interpretarán arias de Opereta y de Zarzuela. Entradas a la venta en la web del auditorio.



Teatro

Durante 2 horas en el Centro Cultural del CICCA el omnicoach JUANKA Masterson va a solucionar tu vida…Te va a hacer rico, tus problemas personales serán resueltos, encontrarás el amor o arreglarás tus problemas de pareja. ¿Te parece imposible? Pues prepárate a reír con este fenómeno social del coaching. Venta de entrada en General Tickets.

Domingo 18 de marzo

Música

A las 20.00 horas Jorge Drexler regresa al Auditorio Alfredo Kraus para presentar en directo su nuevo trabajo, Salvavidas de hielo. Se trata de un disco lleno de ritmo, experimentación, melodías, y sobre todo, grandes canciones, en el que artista vuelve a demostrar una constante búsqueda de originalidad a la hora de crear y grabar música. Entradas a la venta en la web del auditorio.

Jorge Drexler EFE

Puedes ver más eventos culturales en la página web Cronocultura.