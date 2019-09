El periodista Saúl García retrata la figura de 'Pepín' Ramírez, "el hombre que convirtió a Manrique en César"

Lanzarote no sería lo que es hoy si no fuera por la actuación conjunta del tándem formado por el artista César Manrique y el entonces presidente del Cabildo, José Ramírez Cerdá, según el periodista Saúl García.



Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el autor del libro Pepín Ramírez. El hombre que convirtió a Manrique en César, que acaba de ser editado por la Fundación César Manrique dentro de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de su creador.



José Ramírez Cerdá, conocido cariñosamente como Pepín (Arrecife, 1919-1987), fue alcalde de la capital lanzaroteña, presidente del Cabildo conejero durante 17 años y senador y está reconocido como el impulsor de la transformación moderna de la isla, junto a César Manrique, con la creación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.



Ramírez y Manrique nacieron con apenas unos días de diferencia, hace ahora un siglo, eran amigos desde la infancia e incluso fueron juntos al colegio, al instituto y a la guerra.



Por eso, el autor considera que el libro "es una historia de amistad entre Pepín Ramírez y César Manrique, pero también de superación de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente para llegar a lograr la transformación de la isla", y a la vez, de una apuesta por la originalidad, por un modelo turístico inédito y por un sistema administrativo que puso por encima de los intereses privados el desarrollo y la iniciativa pública.



"César es César, sin apellido. Lo perdió porque empezó a intervenir en la naturaleza y a transformar Lanzarote, no solo desde el punto de vista del desarrollo, sino el propio concepto de isla que tenían sus habitantes", afirma Saúl García.



El periodista entiende que César se convirtió en un mito gracias a las obras que hizo con el Cabildo mientras estuvo en la Presidencia su amigo Pepín Ramírez.



Pepín Ramírez. El hombre que convirtió a Manrique en César se completa con un prólogo del periodista Juan Cruz Ruiz titulado La inspiración de Pepín y un epílogo de Gregorio Cabrera: ¿Qué mal lo hicieron las piedras?



El libro forma parte de la colección Islas de memoria, dedicada a rescatar personajes o episodios de Lanzarote cuya aportación desde distintos ámbitos de la cultura, de la ciencia, de la sociedad o la política ha contribuido a construir el imaginario colectivo de la historia contemporánea de la isla.



El periodista Saúl García es redactor de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura, autor del blog El paseo y colabora en Radio Lanzarote y Biosfera TV, y ha publicado en medios como Canarias Ahora/ eldiario.es o El País.