Canarias mantiene su protagonismo en el turismo de invierno pese a la mejoría de los destinos competidores

La consejera de Turismo del Gobierno canario, Yaiza Castilla, ha destacado este martes en la Feria de Londres que el Archipiélago mantiene su protagonismo en la venta de viajes de invierno a pesar de la mejoría que experimentan sus destinos competidores.



Castilla está manteniendo en la capital británica varias reuniones con las principales compañías y agencias de viaje del Reino Unido para analizar el estado del sector y garantizar conectividad y demanda, destaca su departamento en un comunicado.



A pesar de los fuertes crecimientos de Grecia y Turquía, con una "agresiva política de precios", Castilla apunta que no se puede perder de vista los volúmenes, donde "Canarias es la gran protagonista" de las temporadas de inviernos.



La nota resalta que hasta el mes de agosto, Canarias ya había reportado a los operadores turísticos británicos una facturación de 300 millones de libras (348 millones de euros), un 3 % inferior a la venta de paquetes de viaje del mismo periodo analizado anterior, pero "a una considerable distancia de los destinos competidores".



Según Castilla, "este protagonismo no solo es achacable a los británicos, sino que en Alemania ocurre lo mismo que en Reino Unido, y los volúmenes no tienen comparación posible, como demuestra el hecho de que la facturación por venta de paquetes de viaje a las islas para el invierno por los agentes germanos había alcanzado hasta septiembre pasado alrededor de 460 millones de euros".



La consejera reconoce que ese importe es también ligeramente inferior en la comparativa interanual (1 %), "pero a considerable distancia del segundo destino, Egipto, con el que hasta septiembre habían ingresado por la venta de viajes 210 millones de euros".



Yaiza Castilla se reunió con el responsable de la mayor Asociación de Agencias de Viaje del Reino Unido (Abta), Mark Tanzer, quien le manifestó que, pese a todo, el mercado inglés está incrementando la compra de paquetes turísticos por la seguridad que les genera el destino Canarias.



Los directivos de Abta especificaron que el aumento de paquetes turísticos se produce principalmente en la gente joven, de entre 18 y 24 años, cuya facturación ha pasado del 14 al 22 por ciento.



La Consejería señala que el británico es uno de los mercados emisores de turistas mas importante del mundo y que cada año salen al exterior mas de 50 millones de visitantes desde ese país para disfrutar de sus vacaciones.



A pesar del auge de nuevos destinos competidores, Castilla afirma que Canarias continúa manteniendo una cuota del 7% en el turismo británico, "más que países enteros como Italia, Portugal, Grecia, Egipto o Turquía”.



"La fidelidad británica con Canarias está fuera de toda duda", añade la consejera, con un millón de turistas británicos que han viajado "más de diez veces a las islas”.