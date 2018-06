Gran Canaria ultima los detalles para su cita con las tendencias de moda de baño

El Cabildo de Gran Canaria ultima ya los detalles para que dé comienzo la Semana de la Moda Baño Gran Canaria 2018 que congregará a modelos y firmas tanto de la isla, como nacionales e internacionales, del 15 al 17 de junio en el Palacio de Congresos de Meloneras, que acogerá la única pasarela especializada en playa y piscina de Europa y una de las más importantes del planeta junto a la de Miami.



A menos de dos días para que se enciendan los focos, los diseñadores han comenzado ya a realizar las pruebas de vestuario. Entre bambalinas, los jóvenes talentos que se estrenan por primera vez en esta pasarela se esmeran para que todo salga perfecto.



La consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, mostró la ilusión con la que el Cabildo afronta esta nueva cita, en la que se ha volcado para que todo salga a pedir de boca porque “se trata de la plataforma más importante de promoción nacional e internacional y es el resultado de muchos meses de trabajo tanto de los diseñadores y diseñadoras de Gran Canaria como del Cabildo de la isla”.



Como novedades avanzó que este año se presentarán colecciones curvy, es decir, de tallas grandes, prendas premamá y diseños realizados con tintes naturales.



El dominante general será el color de las colecciones tanto insulares como nacionales e internacionales, como la de Ágatha Ruiz de la Prada “que nos vuelve a acompañar porque está enamorada de esta pasarela y de esta Isla”.



Gran despliegue de luces y sonido



Para que todo el espectáculo sea posible, más de un centenar de profesionales trabajan ya de manera incansable para que sea un éxito. Profesionales del sonido, la iluminación y el montaje del decorado se encuentran ya en ExpoMeloneras para crear un escenario que refleje la importancia que tiene este evento de carácter internacional, lo que pone de relieve la sinergia económica que genera esta importante cita para Gran Canaria.



Además, un equipo de peluquería y maquillaje formado por numerosos profesionales se encargará de completar el estilismo de las modelos que no serán desvelados hasta el momento de la puesta en escena.



La encargada de la dirección artística y casting es la empresa Esma, responsable también del montaje de semanas de moda nacionales y de grandes eventos mundiales.



Esta edición la pasarela tendrá un recorrido de 75 metros lineales y una envolvente disposición a modo de teatro. Además, contará con una pantalla de 84 metros cuadrados y medio millón de vatios de iluminación.



Cada firma presentará su colección con un contenido de imagen acorde a la inspiración elegida para sus creaciones y con una iluminación personalizada.



En definitiva, se creará un ambiente que abrazará al público y que a través de la imagen y el sonido despertará sus sentidos para transmitirle sensaciones que lo transporte a un mundo distinto en cada desfile.



Tres días para disfrutar de la moda baño



El jueves día 14 de junio a partir de las 17.30 será inaugurada la pasarela y con ella la Semana de la Moda Baño 2018 que se prolongará durante tres días. La jornada inaugural será exclusiva para presentar las creaciones de los nuevos talentos.



Subirán a la pasarela Sirella SW, Isla Bonita, Basics not Basic, Elena Morales, Román Peralta, Eclipse SW, Sara Kuhlmann Swimwear, Suharz, Savia de Oro, Laut Apparel, Chaxi Canarias, Como la Trucha al Trucho, Vevas, Escobar y Aguas Azules.



Una vez finalizados los desfiles se proyectará, por primera vez en la Semana de la Moda Baño 2018, ‘Fash In Box’, del director grancanario Cristian Velasco. Trata de un encuentro destinado a la investigación, participación y producción de cuatro cortos de moda dirigidos por Velasco con la participación de artistas invitados como Rafa Méndez o Lauro Samblas.



Posteriormente se entregará el ‘Premio HEINEKEN Nuevo Talento’ que consiste en costear la asistencia de la firma ganadora a la feria de tejidos más importante a nivel mundial: la Premiere Vision París, y que se entregará como broche de la primera jornada.



El viernes comenzarán a las 16 horas con la presentación de las colecciones de los diseñadores ya consolidados, entre los que se encuentran José García Costura, Sock’m, Dolores Cortés, Lucas Balboa, Dapresa, Miss Bikini, Aurelia Gil, Ory, Ágatha Ruíz de la Prada, Gozales y Maldito Sweet.



El sábado por la mañana, a partir de las 11.30 horas, será el turno para presentar las colecciones de los más pequeños de la casa. Serán los niños y niñas los verdaderos protagonistas de la pasarela, ya que la cita se convierte en un acontecimiento familiar que no deja indiferente a nadie gracias a su nerviosismo, su coquetería, su espontaneidad y en muchos casos, su asombrosa destreza.



Las firmas infantiles que presentan colección Koku Kids, DC Kids, Oh! Soleil, It Child, Mimenina, El Barquito de Papel, BconB, Banana Moon Kids, Ladybug’s Cris y Aguas Azules.



Ya por la tarde, será el turno de disfrutar de las últimas colecciones de la siguiente remesa de firmas consolidadas, entre las que se encuentran Palmas, Gottex, Cocöa Beachwear, Carlos San Juan, PS Swimwear, Livia, Arcadio Domínguez, Banana Moon, Calima SW, Holas, Chela Clo y Nuria González.



El sábado 16 de junio a las 22.30 horas Audi pondrá el cierre de oro de la Semana de la Moda Baño Gran Canaria con la celebración de una nueva edición de Audi Fashion Night en la que Cabildo y firmas empezarán a buen seguro a soñar con la siguiente cita.