Lopesan cierra un acuerdo con HI Partners para la venta del IFA Interclub Atlantic de San Agustín

Ifa Hotels & Touristik AG, cuyo accionista de referencia es el Grupo Lopesan, ha cerrado este miércoles la venta de la sociedad propietaria de hotel IFA InterClub Atlantic, situado en San Agustín (sur de Gran Canaria) a HI Partners, ha informado Lopesan.



El precio de las participaciones transmitidas ha sido de 62,8 millones de euros, de los cuales, se ha percibido la cifra de 43,8 millones, se indica en un comunicado.



Los otros 19 millones se han empleado para la liquidación de obligaciones de pago de IFA Canarias, S.L. frente a IFA InterClub Atlantic, S.A.U. y a la compra de participaciones minoritarias en filiales que permanecen en la compañía.



El Grupo Hotelero Canario seguirá gestionando el establecimiento bajo el paraguas de su nueva marca Abora by Lopesan Hotels.



Ubicado en San Agustín (sur de Gran Canaria), el hotel adquirido por HI Partners registró en el ejercicio de 2017 una media de ocupación del 90%, aproximadamente.



El IFA InterClub Atlantic, con 420 habitaciones, es un establecimiento equipado con amplias zonas comunes, piscinas con toboganes e impresionantes jardines subtropicales con más de 40.000 metros cuadrados.



Tras la adquisición del IFA InterClub Atlantic, la estrategia del HI Partners es realizar un proceso de renovación integral para convertirse en un resort icónico de la zona sur de Gran Canaria, bajo la nueva marca Abora by Lopesan Hotel basada en la experiencia y diversión del cliente.



Esta es la tercera operación financiera en la que HI Partners adquiere y confía la gestión de sus activos al Grupo Lopesan. Tras la compra de los hoteles IFA Beach, IFA Dunamar, IFA Continental, IFA Catarina e IFA InterClub Atlantic, HI Partners sigue aumentando y dando valor a su portfolio hotelero.



La venta de estos hoteles de IFA, cadena que cotiza en el mercado bursátil alemán, y en la que Lopesan es accionista mayoritario de referencia, permitirá dotar a la cotizada alemana de recursos para la construcción de nuevos productos alojativos propios.



En esta línea, el grupo prevé la apertura el próximo año de un establecimiento más de 1000 habitaciones en Playa Bávaro, en la zona de Punta Cana, en República Dominicana, y la futura construcción de un segundo establecimiento, también de cinco estrellas, de 1400 habitaciones en el mismo lugar.