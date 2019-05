Rubén Armiche: "El primer objetivo es devolver la ilusión a los parados"

Rubén Armiche.

Rubén Armiche, 45 años, artista de padres herreños (madre de El Mocanal y padre de Valverde), un extensa trayectoria en multitud de áreas: enseñanza, ilustrador de libros, pintor, escultor, animador de cine, guionista…

La impronta de este autor ha quedado plasmada en la isla de El Hierro con esculturas que homenajean a La Bajada, a los carneros de La Frontera, al Ayuntamiento de El Pinar y otros proyectos particulares y realizados con los vecinos como es el Neptuno del Pozo de Las Calcosas.

También en multitud de trabajos para divulgar y enaltecer la cultura herreña.

El cómic de La Bajada, El cómic de El Garoé, El juego de La Bajada, documental “El Silbo que no murió”. Además de realizar pintura mural: para la Iglesia de La Concepción tríptico “Origen de devoción” y Bautisterio, murales exteriores e interiores de El Casino de Valverde y también los techos del salón de plenos del Ayuntamiento de Valverde.

Ha desarrollado su labor didáctica por toda de la isla. Ha compartido conocimientos con multitud de centros educativos de la isla, asociaciones de mayores y el centro de día. Unas bases fuertes y emocionales que asientan a un profesional que se adentra en la vida política de la isla de Valverde.

Se dice "un ciudadano consciente de las necesidades de mi tierra. Cuando me propusieron ser el número dos al Cabildo por el PP, sentí una enorme responsabilidad seguida de un entusiasmo arrollador. Todo aquel que me conoce y ha trabajado conmigo conoce mi paciencia, constancia, diálogo y como me crezco ante las dificultades y difíciles. Cualidades necesarias para afrontar este reto político.

Me niego a ver como mi isla queda sumida en la pasividad institucional de los últimos años".

Se marca como primer objetivo "devolver la ilusión a los parados y aquellos que tienen un empleo. Para solucionar algo, hay que tener conciencia del problema, El Hierro se ha convertido en un poster turístico en una pared llena de desperfectos y grietas sin tapar. Nos gusta vender la imagen de una isla idílica al turista. A nuestra gente se le ha robado el futuro con el desempleo y se les enseña que la única salida, es irse a otro lugar con mayores posibilidades. Todo ello es fruto de la mala y trasnochada gestión que ha beneficiado a unos pocos frente al resto de la población.

Me niego a que nos resignemos en ver como nuestros estudiantes no vuelvan a nuestra isla. Algo estamos haciendo mal. Hay muchos empleos que cubrir y crear".

Armiche añade que "durante muchos años estar afiliado a un partido en El Hierro era pelearte con un vecino o familiar, eso debe erradicarse de una vez por todas. Hablar sin miedo es un derecho. No podemos permitir que la política convierta, el trabajo en un grillete para nuestras libertades".