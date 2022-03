Vulcano: “Soy drag desde el instituto, las plataformas son como las cholas”

Drag Vulcano (Isidro Pérez) luce orgulloso este sábado su banda de Drag Queen 2022 de Las Palmas de Gran Canaria en el mismo escenario donde solo unas horas antes recibió la corona. “Por fin cariño”, exclama parafraseando su fantasía, y con este grito de guerra se cumple un sueño y se cierra un ciclo.

Drag Vulcano se puso sus primeras plataformas en el instituto, en una época complicada para cualquier adolescente donde ya se perfilaban sus ganas de llevarse la banda, según relata en una entrevista con Efe.

“Mi profesora de plástica me propuso vestirme de drag para la gala del instituto y ahí fue Vulcano”, un nombre que cuenta que le dio su madrina drag y que es parte ya de su identidad. “Ese día gané cientos de fans en el instituto” y en Gáldar “aún lo recuerdan” los compañeros, declara.

Vulcano lleva 10 años presentándose a la Gala Drag, pero él es “drag desde antes de nacer”, asegura, y ha logrado arrastrar a toda su familia al Carnaval: “gracias a mí y, por mi culpa, por mi gran culpa”, bromea.

De Barrial, Gáldar, es drag “365 días al año, 24/7”, y es que toda su vida gira en torno a esta vocación. “No hay una carrera para ser drag, no tenemos universidad drag, pero sí una serie de cosas que puedes estudiar para serlo”, afirma, y él -subraya- ha pasado por todas ellas: como maquillador, en labores de confección, teatro, comunicación “y lo que venga por delante”.

“Para mí las plataformas son como las cholas”, dice riendo. A Drag Vulcano no hay nada que le pare, “llega arrasando siempre” y este año de reinado no va a ser menos. Espera “disfrutarlo, aprovecharlo al máximo”, porque es un momento que lleva esperando una década, destaca.

Por eso, “recibo lo que venga con los brazos abiertos”, sentencia. “Ya desde 1998, que vi la primera gala, dije, quiero vivir ese momento”, insiste. Y admite que dudaba, al decir: “veía que iban sumando puntos y no me lo podía creer”, hasta el punto de que, una vez acabado el recuento, “fue increíble, es que no tengo ni palabras para describir ese momento, aún ni me lo creo”.

La tan ansiada banda llega tras otras seis galas en las que ya fue parte de la corte, “solo me quedaba esta”, explica emocionado, y es que Vulcano ha sido premio de vestuario y primer, segundo y tercer finalista en diferentes ocasiones desde 2016.

Su mayor triunfo ha llegado, además, con un montaje donde no faltaron referencias a la actualidad del coronavirus, que explica así: “quería hablar de la pandemia porque a todos nos gusta reírnos, olvidar las penas, disfrutar y hacer un 'meme' de hasta lo más crudo”, y la covid-19, ha dicho, no iba a ser menos.

Una filosofía esta acorde con unas fiestas irreverentes de las que se confiesa devoto más allá de su personaje de Drag Vulcano, precisando que este “puede dejar de presentarse algún día, pero Isidro no dejará nunca de participar en el Carnaval”.