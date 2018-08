Las víctimas de Spanair no confían en que la Comisión en el Congreso vaya a esclarecer responsabilidades

La presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera, ha dicho este lunes "no confiar" en que la comisión de investigación del Congreso de los Diputados vaya a servir para "distribuir la responsabilidades" del suceso, que en el año 2008 se cobró la vida de 154 personas.



En el décimo aniversario de la catástrofe y en declaraciones a la prensa en el parque Juan Carlos I de Madrid, frente a la placa conmemorativa del accidente, Vera ha asegurado que "la comisión es un primer paso" para despejar las dudas que rodean la "cadena de errores" que provocaron la tragedia.



Vera ha recordado que la comisión, aprobada en 2017, fue propuesta en el Congreso por Unidos Podemos y ERC, lo que llevó a otros partidos políticos a sugerir que la asociación de víctimas se había puesto "en manos de los radicales".



"Nunca hemos dado motivos para radicalizarnos y teníamos 154 razones", ha añadido.



La presidenta de la asociación ha asegurado que entregó un orden de 49 comparecencias "secuenciales" a la comisión de investigación, la cual ha decidido reducir la lista a 34 nombres cuya distribución Vera ha admitido que "no entiende" y hace que "desconfíe" del verdadero propósito de ese grupo de trabajo.



Tras la comparecencia del representante de Boeing, Vera ha resaltado que "los diputados dijeron sentirse ninguneados" y ha añadido que, "solo por hacer sentir así a los políticos", la comisión ya "ha merecido la pena".



La presidenta ha criticado que, en estos diez años, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) "tan solo ha puesto ladrillos" para evitar que los familiares de las víctimas puedan acceder a los documentos que sirvieron para elaborar el informe oficial del accidente.



A este respecto, Vera ha asegurado que "hay que llamar a las cosas por su nombre" y que la tragedia del vuelo JK5022 "no es un accidente", ya que, según ella, la Ciaiac lo ha achacado todo al "error humano" y no ha puesto nada de su parte ni ha reconocido "en ningún momento" su responsabilidad.



También ha instado a los magistrados de la Audiencia Nacional a que "no le den la espalda a las víctimas" y "obliguen" a la Ciaiac a "poner en manos de los familiares" los documentos del informe oficial, convencida de que es "un derecho fundamental".



En este sentido, ha hecho hincapié en que la asociación ha tenido que poner una demanda "por vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos" para poder ver los documentos clasificados, y ha afirmado que ellos ponen "los muertos y la salud" y que son los únicos "moralmente autorizados" a acceder a ellos.



Tras la rueda de prensa, familiares de las víctimas han leído diversos poemas acompañados por la música de dos guitarristas y han hecho una ofrenda floral frente a la placa conmemorativa del accidente.



El acto ha concluido con un canto del artista canario Pedro Manuel Alfonso dedicado a las víctimas de la tragedia del vuelo y, a continuación, los familiares se han desplazado a la terminal 2 del aeropuerto de Barajas para continuar con los actos conmemorativos.

Critican que "todo siga igual" y afirman que eso "condena" a los canarios En el acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022) ha criticado que "todo siga igual" tras el accidente de Spanair que costó la vida hace ahora diez años a 154 personas y ha afirmado que esta situación "condena" a todos, en especial a los canarios, que solamente pueden usar el avión para trasladarse fueras de las Islas. "En este décimo aniversario de la tragedia, que conmemoramos con la misma esperanza que cada uno de los años que nos ha traído hasta aquí, manifestamos nuestro más profundo compromiso con la justicia y la verdad para 154 ausentes que se marcharon sin querer", dijo el vocal de la asociación, Federico Sosa, durante la ofrenda floral que tuvo lugar en el monumento Luces en el vacío de la zona de la Puntilla de La Playa de Las Canteras de la capital grancanaria. De esta manera, hizo especial hincapié en que los familiares se siguen preguntando el motivo por el que "el Estado se ha empecinado en no revisar su sistema, en no cuestionarse qué falló aquel fatídico día para que se produjera el desastre aéreo más catastrófico en España en los último 30 años". Sosa insistió en que la AVJK5022 sigue luchando por lo que consideran "honesto". "No pueden morir 154 personas -continuó- y que todo siga igual porque eso nos condena a todos, especialmente a los canarios, cuya única opción es el avión como medio de transporte para su colectividad". Asimismo, el vocal resaltó que los afectados por el accidente tienen la convicción de que las causas de esta tragedia está "por descubrir", considerando que la Comisión de Investigación "depurará" las responsabilidades políticas y "alumbrará" la oscuridad que ha ocultado las causas de un accidente "evitable". "Eso creemos después de haber dedicado estos diez años a investigar qué pasó, qué falló y por qué se produjo. Diez años sin ellos nos han hecho más vulnerables pero también más fuertes en nuestro compromiso con su memoria y su recuerdo. Por ellos hemos aguantado estos diez dolorosos años y seguiremos hasta lograr lo que tanto ansiamos: justicia y verdad", concluyó Sosa. Por su parte, el presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, quiso mostrar el agradecimiento de la sociedad canaria al trabajo que desarrolla la asociación. En primer lugar, destacó la importancia de su labor para la mejora de la seguridad aérea en España. "Es una situación que estaba paralizada y han conseguido moverla. Es muy positivo que lo hayan conseguido porque han conseguido un logro para todos", explicó. Finalmente, Brito no se quiso olvidar de las repercusiones que la AVJK5022 tiene para alcanzar una democracia real, que, dijo, "es aquella en la que un ciudadano de a pie siente que si es víctima de un atropello o de una injusticia tiene posibilidad de se le resarza".