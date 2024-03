El PSOE de Fuerteventura exige que se desestimen las solicitudes para explorar tierras raras

El Grupo Socialista del Cabildo de Fuerteventura ha exigido al Gobierno de Canarias que se desestimen todas las solicitudes presentadas hasta la fecha y las que se puedan presentar en el futuro para explorar tierras raras en la isla.

En un comunicado, los socialistas se posicionan en contra de otorgar permisos de investigación y exploración para buscar tierras raras en Fuerteventura.

El PSOE ha calificado de “cacicada” el hecho de que la sociedad y las instituciones y autoridades municipales e insulares de Fuerteventura no hayan sido informadas ni consultadas y se pretenda desarrollar una actividad industrial y extractiva con “unas implicaciones socioeconómicas de gran magnitud sobre Fuerteventura”.

“Por muy esenciales que sean los minerales la isla es un territorio frágil y limitado”, ha señalado el portavoz del grupo Socialista, Blas Acosta, quien también ha indicado que para obtener un gramo de tierra rara hace falta extraer y procesar toneladas generando daños “irreparables e irreversibles a ecosistemas muy sensibles que cuentan además con un alto valor geológico, paleontológico, faunístico, botánico y paisajístico”.

Acosta ha subrayado que este tipo de actividad industrial tiene un elevadísimo impacto en un territorio insular como el majorero que vive del turismo, y es además incompatible con Fuerteventura como Reserva de la Biosfera y, desde luego, “con el modelo socioeconómico de isla que tenemos y por el que trabajamos para nuestros hijos y nietos, que apuesta por la I+D+i, el conocimiento y los servicios de calidad”.

“Somos muy conscientes del valor y las posibilidades estratégicas de este tipo de materias primas”, ha apuntado el socialista, quien también ha reconocido que, de momento, “estamos ante una simple admisión a trámite de unas solicitudes por parte de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias”.

Sin embargo, ha adelantado que esos permisos de investigación “no deben concederse sin contar con las autoridades insulares y municipales Fuerteventura”.

El PSOE de Fuerteventura se manifiesta en contra incluso a la investigación por los derechos que lleva implícito para la empresa la posibilidad de investigar.

La empresa constructora Tenáridos, del grupo Satocan, quiere buscar tierras raras en Fuerteventura y ha pedido permiso al Gobierno de Canarias para realizar una investigación en el norte de la isla, en el municipio de Puerto del Rosario. Su objetivo es hallar yacimientos de minerales “esenciales” para fabricar dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y tecnologías verdes, amparándose en la “importancia estratégica” que estos materiales han alcanzado en la economía global.

Impacto ambiental

En el proyecto, la empresa defiende que las técnicas de exploración que se emplearán no son invasivas y son respetuosas con el medio ambiente. Desde el Cabildo de Fuerteventura critican que la corporación no tiene “nada de información” sobre el proyecto. “No es normal que se esté hablando de este tipo de intervenciones en el territorio majorero y sus instituciones no hayan sido ni consultadas ni informadas”, ha afirmado la presidenta del Cabildo majorero, Lola García (Coalición Canaria).