Die Plattform wurde vor einem Jahr mit dem Ziel gegründet, die berufliche Bildung zu fördern

Die Erfolgsgeschichten, die das vom Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung geförderte Kanarische Netz der Zentren für Innovation und Unternehmensentwicklung (CIDE-Netz), das von der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (Aciisi) unterstützt wird, beraten hat, fungieren auch dieses Jahr wieder als Promotoren der Marke in fast dreißig informativen Videos, in denen sie ihre Erfahrungen mit anderen Einrichtungen teilen.

Ziel ist es, Institutionen und Unternehmen, die diesen Weg der Innovation und des digitalen Wandels beschreiten wollen, zu motivieren und ihnen die notwendige Unterstützung zu bieten, um ihre Ideen in konkrete und greifbare Ergebnisse umzusetzen.

Die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft stellt über das größte Netzwerk zur Innovationsförderung auf den Kanarischen Inseln, Red CIDE, ihre Ressourcen in Form von Beratung, Zuschüssen, Fachwissen und Zusammenarbeit all jenen zur Verfügung, die beschließen, den Slogan “Innovation und Wandel in Ihrer Reichweite” in die Tat umzusetzen.

Und so wird es in diesen audiovisuellen Pillen von den Menschen beschrieben, die im letzten Jahr mit dem CIDE-Netzwerk auf den Innovations- und Transformationszug aufgesprungen sind. Sie sind Beispiele für echte Erfolgsgeschichten, kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler, unternehmerisch denkende öffentliche oder private Einrichtungen, die an der Innovationskultur beteiligt sind und den Fortschritt und das Wissen in die kanarische Gesellschaft reinvestieren.

Das CIDE-Netzwerk ist ein kostenloses Instrument zur Unterstützung von Unternehmertum, Innovation und digitaler Transformation des regionalen Ministeriums für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (ACIISI), das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit einem Kofinanzierungssatz von 85 % im Rahmen des operationellen EFRE-Programms 2014-2020 der Kanarischen Inseln kofinanziert wird.

Dem gesamten kanarischen Unternehmensnetz stehen die personalisierten Dienstleistungen des CIDE-Netzes zur Verfügung, um sie bei der Steigerung ihrer innovativen Aktivitäten oder bei der Verbesserung der Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeiten zu unterstützen. Nutzung der Innovation als Mittel für exponentielles Wachstum für Unternehmen, mit Maßnahmen, die ein Vorher und Nachher im Unternehmen bedeuten können.

Zur Erbringung dieser Dienstleistungen verfügt das regionale Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung über CIDE-Zentren, die über die Inseln verteilt sind und vom Kanarischen Technologieinstitut koordiniert werden. Diese Zentren verfügen über ein technisches Vollzeitteam, das auf die Beratung von FuEuI-Projekten spezialisiert ist und den Unternehmen in ihrem Gebiet zur Verfügung steht.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana