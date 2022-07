Fernando Cabello-Astolfi, business angel, sur l'attrait des îles Canaries pour les investissements et le grand talent des îles

Fernando Cabello se décrit comme un investisseur qui “a été cuisinier avant d'être frère”, car avant de commencer à investir, il était entrepreneur, et c'est pourquoi il affirme avoir un regard très empathique lorsqu'il s'agit d'investir dans une startup.

Il estime qu'avant de créer une entreprise, il faut se poser une série de questions : “Quelle opportunité est-ce que je vois et pourquoi les autres ne l'ont-ils pas vue ? Quelle est la taille du marché ? Quel investissement minimum vais-je exiger ? ...” Il faut bien enquêter avant d'entreprendre pour savoir si l'on n'est pas en train de “construire un bûcher de billets de banque”. Malgré tout, Fernando estime que l'erreur est un excellent compagnon de voyage, dont il faut prendre soin et dont il y a beaucoup à apprendre.

Si vous avez une idée qui vous semble bonne, quelqu'un d'autre l'a probablement déjà proposée ou quelqu'un d'autre la propose en même temps. Pour Fernando, c'est un bon signe de réussite, “c'est généralement un mauvais signe lorsque vous trouvez une idée à laquelle personne d'autre n'a pensé.” Les entreprises dans lesquelles il investit sont généralement issues du secteur fintech (technologie financière) car c'est ce qu'il comprend le mieux.

La plupart des investisseurs s'accordent à dire que la concurrence pour trouver des talents s'intensifie. Fort de son expérience, Fernando est arrivé à la conclusion que les personnes qui ont appris par elles-mêmes les connaissances nécessaires à leur travail ont de meilleures performances que celles qui “les ont étudiées de manière réglementée.” Outre le talent, la diversité au sein de l'équipe est pour lui un atout très précieux. Il pense que lorsqu'on a une équipe uniforme, on a tendance à produire une pensée uniforme, et que plus il y a de diversité, “plus les idées qui émergent sont riches, puissantes et variées.” Au cours de sa carrière professionnelle, il a entrepris et investi dans des startups en Amérique latine.

Le potentiel des îles Canaries

Fernando sait déjà ce que c'est que d'être client d'une entreprise canarienne et il affirme que, sans aucun doute, il le serait à nouveau. Il reconnaît le statut fiscal “attrayant” des îles et pense qu'il pourrait être exploité de manière plus systématique, car il est si peu connu. Il parle également de l'attraction des talents qui existent aux Canaries, même s'il estime qu'“ils n'ont pas beaucoup d'autres options que de quitter les îles pour trouver du travail.” Néanmoins, en raison de la pandémie de COVID, le monde devient plus accueillant pour les personnes éloignées, de sorte que la fuite des cerveaux pourrait être réduite. L'investisseur est convaincu que les îles pourraient exploiter beaucoup plus leur potentiel : “Les Canaries pourraient avoir un programme pour attirer les startups qui leur permettrait de positionner leurs actifs d'une manière beaucoup plus efficace que ce qui se passe actuellement.”

Les possibilités de la tokenisation comme forme d'investissement

Les entreprises en phase de démarrage sont celles qui, pour le moment, ne sont guère plus qu'une idée. Avant qu'une startup ne commence à chercher des investissements, lorsqu'elle est encore dans cette phase, Fernando conseille d'avoir des preuves de l'adéquation du produit, de l'adéquation du produit.

Le monde des jetons s'établit de plus en plus dans notre pays et ils sont désormais utilisés comme moyen de financement. L'investisseur reconnaît que ce monde “ouvre de nouvelles possibilités qui sont très suggestives pour lui”. Pourtant, il ne le considère pas comme très différent des actions traditionnelles ou des parts d'une entreprise. Il n'est pas d'accord avec le fait de “mettre le surnom crypto ou token sur tout et que simplement à cause de cela la création de valeur est présupposée”.

Fernando a trois conseils à donner à ceux qui veulent commencer à investir dans les premières étapes. Le premier est d'apprendre et d'écouter avant d'investir, “écoutez 20 ou 30 pitchs de startups et forcez-vous à ne pas investir dans l'un d'entre eux pour tirer des conclusions sur ce qui compte, ce qui vous inspire plus de confiance, les éléments qui vous donnent plus de sécurité...”. Le deuxième conseil est d'investir uniquement dans ce que la personne comprend très bien et le troisième est d'avoir des preuves de l'adéquation du produit et de l'adéquation au marché, “beaucoup de gens parlent de l'adéquation produit-marché et pour moi, ces deux choses sont différentes”.