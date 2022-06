Jesús Majem parle de l'importance pour les entrepreneurs de connaître le projet lors de la création d'une startup

Jesús Majem se distingue dans son profil par le fait qu'il est ingénieur industriel et expert en administration et gestion des affaires. Depuis 20 ans, il est associé gérant d'une société d'ingénierie logistique appelée AB Brain. Il est également administrateur de la Fondation du Barcelona Football Club depuis six mois.

Fort de son expérience, il conseille aux nouveaux venus dans le monde de l'entrepreneuriat de créer la start-up qu'ils souhaitent s'ils en ont envie. Il affirme que “les futures opportunités d'emploi viendront beaucoup de l'esprit d'entreprise”. Le dévouement maximal est ce que Majem considère comme nécessaire pour développer l'idée du projet. En outre, il est nécessaire de rechercher un soutien qui complète son propre profil.

Malgré cela, il n'est pas d'accord avec “l'esprit d'entreprise pour l'esprit d'entreprise”. Pour Jesús Majem, la connaissance et la conviction sont la clé.

Il préfère interviewer le PDG ou le fondateur du projet. En outre, il doit effectuer une analyse et des prévisions avant de procéder à l'investissement.

L'Amérique centrale a été le théâtre de ses expériences dans le monde des startups. Non seulement il enseigne dans des universités au Pérou et au Chili, mais sa propre entreprise, AB Brain, a des bureaux à Buenos Aires et à Lima. C'est pourquoi il souligne l'opportunité de travailler avec des équipes intercontinentales mixtes.

Dans la région d'Amérique latine, les possibilités de commerce électronique sont très élevées car elles n'ont pas été exploitées. Il a investi dans une entreprise de logistique de commerce électronique en Colombie afin qu'elle puisse collaborer ici avec l'intelligence artificielle.

Ayant visité les îles Canaries à plusieurs reprises, il est clair pour lui qu'il existe un grand potentiel. Il met en avant le climat, habituellement mentionné, ainsi que des îles comme Lanzarote où il a travaillé avec une chaîne de supermarchés. Sur cette base, il est clair pour lui que l'archipel et, surtout, La Palma, offrent la possibilité d'entreprendre dans le domaine de l'écologie et du tourisme.

En ce qui concerne la tokenisation, il pense qu'elle est propice aux startups. Cela est dû à la difficulté d'obtenir des montants élevés d'investissement. Grâce aux jetons ou à des alternatives telles que le crowfunding, il est possible d'attirer des investisseurs qui sont prêts à offrir 100 ou 200 euros.

Pour Majem, il est important de connaître le projet et l'équipe avant d'investir. Il donne l'exemple de sa participation dans Fintek, une société dans laquelle il a investi et qui n'a pas fonctionné comme il l'espérait. Cependant, en se concentrant sur d'autres entreprises de logistique, ce qui est sa spécialité, il a pu obtenir de meilleures opportunités.