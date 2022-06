Susana Fernández sur le bon chemin pour devenir un entrepreneur et créer une startup dans les îles Canaries

Susana Fernández, PDG d'Escoaching, a commencé sa carrière dans le monde des startups en 2013, en créant et en dirigeant sa propre marque. Elle a été l'une des premières femmes de moins de quarante ans à présider un fonds d'investissement en Espagne.

Question : En guise d'introduction, qu'est-ce que vous mettriez le plus en valeur dans votre profil ?

Réponse : J'ai commencé chez Price Water House Coopers, où j'ai suivi une formation en technologie. Plus tard, j'ai pris la direction de l'ONG Action contre la faim. Après cela, j'ai décidé de franchir le pas de l'entreprenariat et, depuis près de dix ans, je suis PDG d'Escoaching. J'ai été reconnue par le gouvernement espagnol comme l'une des femmes les plus importantes dans le domaine de l'entrepreneuriat innovant. En outre, le Conseil européen m'a également récompensé à l'époque. Malgré tout, ce que je retiendrais le plus de mon profil, c'est la création, l'autonomisation du talent lorsqu'il est associé à un objectif.

P : Impulsa Ventures est un incubateur qui s'adresse aux jeunes entreprises incubées au niveau universitaire. Avez-vous une expérience dans ce domaine ?

R : Oui, avec des incubateurs et des programmes visant à soutenir l'esprit d'entreprise et la création de startups. Aujourd'hui, je collabore et développe tout un programme d'entrepreneuriat pour l'université de Cadix. Je fais également partie du groupe d'enseignants et de mentors de l'Université Jaume I. En outre, j'ai collaboré avec l'université Complutense, l'université King Juan Carlos et l'université Carlos III. Je pense que l'environnement universitaire est essentiel. L'université est un acteur clé de tout l'écosystème de l'entrepreneuriat.

P: Quels conseils donneriez-vous à une personne qui vient de terminer ses études universitaires avant de créer une start-up ?

R : Une idée ne vaut rien, elle vaut l'équipe qui la soutient et la fait avancer. Vous devez accorder beaucoup d'attention non seulement à ce que vous voulez faire, quel produit ou service ou ce que vous voulez mettre en place, mais aussi à la manière dont vous voulez le faire et avec qui vous voulez le faire. Le comment et le qui sont deux questions qui reflètent les valeurs que l'entrepreneur peut et veut transmettre. Il est également important de savoir avec qui, car c'est tout un art de réunir la meilleure équipe, car ce sont eux qui soutiennent et stimulent votre talent et vous aident également dans les pires moments.

P: Étant donné qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi en Espagne, surtout pour les jeunes, pensez-vous que c'est une erreur de créer une entreprise par nécessité ?

R : Oui, je pense que c'est une erreur de créer une entreprise par nécessité. Je reformulerais la question en disant : pensez-vous que c'est une erreur de créer une entreprise dans un but précis ? À mon avis, les entrepreneurs, lorsqu'ils identifient un objectif très clair, cela les touche, les motive et les pousse à créer leur propre entreprise. Ce qui est une erreur, c'est de se lancer sans être informé, sans recourir à des accélérateurs. Je pense que l'esprit d'entreprise est complexe et nécessite une préparation.

P: Avant de créer une start-up/entreprise, procédez-vous à une validation préalable ? Avez-vous une sorte de liste de contrôle pour évaluer si une idée est valable ?

R : J'ai commencé à faire quelques pas en tant qu'investisseur et business angel il y a plusieurs années. Pendant quatre ans, j'ai présidé un groupe d'investisseurs, et l'une des choses que j'ai apprises et que je continue à utiliser est une série de critères, non seulement pour évaluer l'idée elle-même ou le projet qu'ils nous soumettent en termes techniques, mais aussi en tant que projet innovant. Dans cette liste de contrôle, nous incluons une série d'indicateurs sur notre profil, également en tant qu'investisseurs lorsqu'il s'agit de soutenir. En fait, une question fondamentale est celle des personnes. Et pour moi, cela a été un critère pour évaluer non seulement l'idée, mais aussi les personnes qui voulaient la rendre possible.

P: Un autre domaine d'action d'Impulsa Ventures est la formation professionnelle. Avez-vous une expérience dans ce domaine ? Pensez-vous que c'est un espace propice à la création de start-ups ?

R: Eh bien, la formation professionnelle me semble fondamentale. Il me semble que c'est un espace qui est peut-être moins exploré. Mais je crois que s'il y a une chose que le monde de l'entrepreneuriat et de la création de start-ups a, c'est précisément une approche très agile, très pratique, très peu théorique, et que cela nécessite une vision qui ne s'acquiert pas seulement à l'université, mais aussi dans d'autres environnements académiques et éducatifs.

P: L'incubation de startups avec des équipes mixtes d'Espagne et d'Amérique latine, avec le soutien d'incubateurs universitaires, est une autre ligne d'action d'Impulsa Ventures. Que pensez-vous des équipes mixtes internationales d'entrepreneurs ?

R : La diversité est une valeur importante, les groupes mixtes comprennent des personnes de différentes régions, de différents écosystèmes, avec des expériences différentes, voire des langues différentes. Il a été démontré que les équipes présentant une grande diversité sont plus performantes en raison de leur capacité et cela contribuera certainement à générer des équipes beaucoup plus performantes. Je pense que nous sommes dans un monde tellement connecté, tellement international, que nous devons tirer parti de la diversité pour tirer le meilleur parti de nos talents.

P: Quelle expérience avez-vous eu avec des startups en Amérique latine, ou avec des startups espagnoles sur les marchés d'Amérique latine ?

R : J'ai été mentor, coach et également formateur dans les deux sens, à la fois avec des startups et des entreprises qui se trouvaient principalement en Amérique latine, notamment au Mexique, en Colombie, au Brésil et au Chili. Mais aussi l'inverse, des startups espagnoles qui faisaient un pas vers l'Amérique en se développant. L'expérience que j'ai vécue a été magnifique.

P: Il y a un projet de lancer prochainement un appel à startups sur l'île de La Palma, une île secouée par les effets du volcan, avec une réalité associée à la nature, aux énergies renouvelables et au tourisme. Avez-vous déjà eu une expérience avec des startups dans les îles Canaries ?

R: Eh bien, en ce qui concerne les îles Canaries, il me semble qu'il s'agit d'un écosystème qui devient de plus en plus puissant. J'ai accompagné des entrepreneurs qui, bien qu'originaires du continent, s'y sont finalement installés. Je suis amoureux de La Palma, je pense que c'est un endroit merveilleux, pas aussi exploré ou visible sur la scène entrepreneuriale que d'autres régions des îles Canaries, mais néanmoins, avec un potentiel brutal et aussi avec une mentalité parfaite des gens eux-mêmes.

P : Pensez-vous qu'il y a une tendance à investir dans les start-ups à un stade de plus en plus précoce et comment vous positionnez-vous personnellement par rapport à ces étapes ?

R : Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit la tendance. Je pense que, grâce à la situation que nous traversons (et bien sûr à la suite de la pandémie), la tendance en termes d'investissement dans les startups devient plus conservatrice, à la recherche de certaines entreprises qui peuvent fournir un historique, qui peuvent déjà fournir un certain positionnement. Il n'y a donc pas autant de risques que dans les premiers stades.

P: Qu'est-ce qu'une startup doit avoir réalisé avant de commencer à chercher des investissements dans une phase d'idéation ou pré-SEED ?

R : Je pense qu'il est essentiel qu'une équipe d'entrepreneurs ait pu générer un groupe de parties prenantes autour d'elle, qu'elle ait réussi à façonner l'idée et à la présenter à des clients potentiels. Il se peut qu'ils aient cherché des mentors qui les accompagneront tout au long du chemin, qu'ils aient identifié un accélérateur (comme Impulsa Ventures, par exemple, pour les accompagner tout au long de ce projet entrepreneurial). Ils ont également été en mesure d'investir dans leur propre idée.

P: Impulsa Ventures travaille sur la tokenisation des startups en phase d'idéation ou très précoce, quelles expériences ou perspectives avez-vous sur la tokenisation des startups comme moyen de financement ?

R : Je pense que nous vivons un moment de révolution.

Toute cette évolution et cette tendance doivent accorder une attention particulière à une formation spécifique en tant que mécanisme pour un investisseur qui doit s'attacher à comprendre ce qu'implique la tokenisation d'une startup et comment y participer, afin de convertir cette tokenisation en espèces. Je pense que nous allons voir émerger de plus en plus d'espaces qui offriront plus de sécurité aux investisseurs et c'est quelque chose que nous allons voir se développer au cours des prochaines années.

P: Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite commencer à investir dans des startups en phase de démarrage ?

R : Je leur donnerais deux conseils. Tout d'abord, dans le cadre d'un investissement initial, vous devez être prêt à assumer un niveau élevé de risque financier. Et d'autre part, rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant, qu'une idée ne vaut rien, ce qui vaut, ce sont les personnes qui la rendent possible. Il ne faut pas se laisser emporter, surtout à ces premiers stades, par une idée qui peut être très séduisante ou proche de l'investisseur. Il est important de savoir que l'esprit d'entreprise ne consiste pas seulement à avoir une idée. Le succès d'un entrepreneur réside précisément dans sa flexibilité et dans sa capacité à comprendre l'écosystème qui entoure cette idée afin de pouvoir réellement La maturité serait le conseil que je donnerais à un investisseur, non pas en termes d'âge, mais vraiment en concevant son entreprise avec le sérieux nécessaire pour comprendre ce que signifie la création d'une entreprise sérieuse. Vous devez apprendre à regarder très attentivement avant d'investir.