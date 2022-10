350 milioni di euro per il Piano Codice Scuola 4.0

Il ministro ha partecipato al XXV Congresso Nazionale delle Imprese Familiari e ha ricordato che la FP ha 1.092.317 studenti in questo corso, una cifra storica, ma che è ancora lontana dalla media europea.

Il ministro dell'istruzione e della formazione professionale, Pilar Alegría, ha sottolineato il consenso e l'accordo con cui la formazione professionale ha una legge “che durerà nel tempo”.

“La FP è di moda ed è una grande notizia per il paese. Soprattutto per i giovani, che stanno guardando una formazione che, a causa del suo carattere pratico e di competenza, è molto attraente”, ha detto Alegría al tavolo del colloquio “Creando Futuro”. Impresa ed educazione'. Il ministro ha anche sottolineato la collaborazione del governo spagnolo, avendo già finanziato 230.000 nuovi posti alle comunità, “che continueremo ad aumentare”, e alla formazione degli insegnanti.

Il ministro ha anche sottolineato l'impegno delle aziende per la formazione e ha invitato le PMI a far parte anche di questa nuova formazione professionale. Ha anche sottolineato che la formazione dei giovani e dei lavoratori è anche una porta per migliorare la competitività aziendale.

“Le tre sfide prioritarie del nostro sistema educativo sono l'aggiornamento del modello educativo, la permanenza nel sistema educativo della maggior parte dei giovani fino ai 18 anni e la riforma e la promozione della formazione professionale”, ha spiegato il ministro. Alegría ha sottolineato che l'educazione deve preparare i giovani per il futuro e non per il passato. In questo senso, ha sottolineato i contenuti nella competenza digitale o nell'imprenditorialità, e ha spiegato il Piano Codice Scuola 4.0 in cui il governo investirà più di 350 milioni di euro affinché tutti gli studenti della scuola materna, primaria e secondaria imparino la programmazione informatica.

Prima del suo intervento al tavolo, il ministro ha accompagnato S.M. il Re Felipe VI all'inaugurazione ufficiale di questo congresso, in cui è intervenuto anche Guillermo Fernández Vara, presidente della Junta de Extremadura.

Traduzione di Francesca Usai