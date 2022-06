Pablo Hernández, ZEC: “Canarias tiene la oportunidad más importante de los últimos 30 años para atraer inversiones”

Pablo Hernández González-Barreda fue nombrado presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC) en un Consejo de Ministros en enero de 2021, a propuesta del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en el presidente más joven al frente de organismo. El hasta ese momento director general de Modernización del Ejecutivo regional, tomó las riendas de la ZEC en un momento crucial para el organismo, como herramienta fundamental para reactivar la economía de Canarias, cuando la pandemia estaba acelerando el proceso de transformación digital y las normas del juego con las que empresas y trabajadores desarrollaban sus actividades habían cambiado por completo desde el confinamiento.

“La pandemia ha forzado la digitalización, demostró que se puede trabajar en remoto, y nos hizo reflexionar sobre la vida que llevábamos, cargados de estrés y sin tiempo para nuestras familias y para conectar con la naturaleza y con nosotros mismos. Muchos dijeron basta al frenesí laboral que vaciaba sus vidas, y comenzó lo que conocemos como la Gran Dimisión. Hoy, mucha gente valora los beneficios de su trabajo, más allá del salario. Prefiere vivir de una manera más sencilla, tal vez ganando menos, pero con más tiempo para su vida personal y en un entorno que disfrute realmente. Con la pandemia, la gente se dio cuenta de que no vale de nada ganar 5.000 libras en Londres si gastas 3.500 en el alquiler de un piso diminuto y cuando sales de trabajar no hay luz solar porque a las tres ya es de noche. Eso ha hecho replantear la filosofía del trabajo y la gente está buscando más un salario implícito, es decir, aquel que nos hace vivir mejor, al margen de la remuneración monetaria que recibamos”, apunta Pablo Hernández.

Para el presidente de la ZEC, “la pandemia ha sido uno de los detonantes de esta oportunidad, que supone que ahora tenga un nuevo valor la calidad de vida que ofrece Canarias para captar y retener talento. Antes, el mensaje no calaba. Ahora, en cambio, nos convierte en un destino ideal para invertir y trabajar”.

Canarias, un polo de talento y valor añadido único en el mundo

Pablo Hernández ha sido profesor y académico visitante de numerosas universidades y centros de investigación en España y el extranjero, entre los que destacan las Universidades de Harvard, Oxford y Viena. Se entiende así mejor su empeño en poner en valor la gestión del talento como gran baza competitiva. “Creo que Canarias está ante una nueva oportunidad de progreso muy importante, que no puede dejar pasar. Es el momento más relevante de los últimos 30 años para atraer inversiones que nos permitan generar un polo de talento y valor añadido único en el mundo. En los noventa se abrió una ventana de oportunidad. Algunas cosas fueron muy positivas, otras no tanto como se esperaba. Las expectativas que generó el acceso a la Unión Aduanera y al REF, por distintas vicisitudes, no se cumplieron del todo. Sin embargo, creo que aún tenemos posibilidades, incluso mejores que entonces, de desarrollo económico muy enfocado a la innovación que podría ser un referente en Europa”.

“¿Por qué tenemos un reto tan importante ahora? Porque estamos en un momento óptimo para atraer empresas innovadoras y trabajadores remotos. En términos de infraestructuras estamos mejor que nunca. Y eso también es fundamental. Tras 30 años recibiendo fondos estatales y europeos, somos la cuarta región de Europa con mejor conectividad aérea y tecnológica. Hemos invertido en cables submarinos decenas de millones y nuestra latencia es muy baja con un ancho de conexión a internet excelente. En conectividad hemos ido más rápido si cabe que el propio desarrollo de la tecnología. Quizás al estar lejos teníamos claro que eso era vital. Invertimos y logramos situarnos entre las zonas con mejores infraestructuras de Europa, lo cual es sorprendente. No solo eso, tenemos infraestructuras aeroportuarias punteras que se desarrollaron para el turismo, que nos convierten en la segunda región mejor conectada de España. Esta capacidad aérea que tenemos como destino turístico pujante nos está ayudando a atraer trabajadores remotos y empresas”.

El salario implícito y poner el foco en el talento y la formación

Pablo Hernández es licenciado en Derecho, Máster en Tributación y Fiscalidad Internacional y doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, donde desde 2010 ejerce como investigador y profesor de Derecho Financiero y Tributario. Esa mezcla de perfil especializado en lo fiscal y tributario, vinculado al mundo de la docencia, explica su pasión por defender que “si unes las distintas variables, vamos a poder atraer el talento en mejores condiciones, con un menor gravamen, que los empresarios podrán usar para ofrecer salarios atractivos sin gastar más”.

“Aunque el trabajador perciba más, al empresario le va a costar menos por los incentivos fiscales, y porque, en las Islas, ese trabajador va a ser más productivo porque tendrá una calidad de vida mejor. Ese estímulo extra, que más allá del salario, es súper potente. Le doy un ejemplo: en la ZEC tenemos varias empresas que han reducido la jornada semanal de cinco a cuatro días, porque aquí sus equipos son más productivos. Se esfuerzan y quieren salir a las tres de la tarde para ir a la playa. Ese argumento hace años no vendía porque la gente en las capitales europeas estaba inmersa en la rueda, pero hoy sí buscan la calidad de vida. Otra empresa ZEC presupuesta el año entero con un tipo impositivo del 25% -el tipo reducido de la ZEC es del 4%-, y la diferencia la usa para pagar bonos a sus trabajadores. Honestamente, en el contexto actual, estoy convencido de que Canarias está comenzando a escribir una etapa de su historia que será fabulosa”.

Pablo Hernández nació en La Orotava, Tenerife, en 1987. Pertenece a la generación millenial de jóvenes digitales, hiperconectados y con altos valores sociales y éticos. Como “nativo digital”, el presidente de la ZEC es capaz de analizar como nadie la transformación digital ante la que estamos. “En los 90 's no se logró diversificar como se pretendía. Y ahora volvemos a estar en un reset de la economía mundial y de las condiciones fiscales internacionales. Esto nos vuelve a colocar ante una situación clave. Lo más importante ahora es poner el foco en el talento y en la formación. Así podremos adaptarnos a ese futuro digital y tecnológico del que muchos hacen vaticinios y que ya está aquí. Es fundamental no perder este nuevo tren y la clave está en la formación y el talento”.

“La propuesta de Canarias soluciona uno de los mayores problemas que tienen las empresas a nivel mundial, que es la atracción y retención de talento. Somos atractivos en: calidad de vida, bajos costes fiscales, infraestructuras… Todo esto soluciona muchos de los problemas que tienen las Startups, especialmente las tecnológicas, y refuerza la posición de Canarias”, recalca con convencimiento el presidente de la ZEC.

El boom TMT: Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Después de un año al frente de la entidad, el presidente de la ZEC tiene claro que “hay un boom en el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT). Sobre todo, en lo vinculado a la creatividad, donde Canarias -por su propia idiosincrasia- siempre ha destacado. Determinados sectores como la animación, los videojuegos o el diseño web han tenido un crecimiento exponencial. Hay un boom de contenidos espectacular y estamos trabajando para que las Islas sean un imán para esta industria”.

Pablo Hernández se congratula de que “estamos en el mapa del sector”. “Dentro del nicho de la animación hemos demostrado que somos capaces de conseguirlo. Hemos construido una industria en Canarias donde no había nada y que ahora somos probablemente el principal polo de España y uno de los principales de Europa”.

“Ya está activo, es tangible, y hay más de un millar de profesionales trabajando en el sector. Este caso de éxito nos posiciona ante los empresarios que quieran venir y ante los de aquí que apuestan por este negocio. Pero tiene una segunda variable: cuando ya tienes una industria, generar industrias derivadas es mucho más fácil. Es decir, a partir de la animación podemos adentrarnos en la industria de los videojuegos, de la programación y de otros subsectores”, recalca Hernández.

Sector audiovisual: del “plató natural” a crecer en capacidad y en calidad

“Canarias se ha vendido mucho como plató natural, y está muy bien. Pero yo creo que es la primera fase de una estrategia más amplia, que se inicia entre 2011 y 2014. Al principio, las productoras básicamente venían a rodar y aquí lo que se hacía era dar alojamiento -reserva de habitaciones para el casting, para el equipo-, catering y arrendamiento de furgonetas e incluso el arrendamiento de materiales técnicos que se traían de fuera. Posteriormente, se empezaron a añadir más capas de valor añadido”.

“Ahora ya hay productoras locales que dan soporte técnico, hay más profesionales que brindan servicios vinculados al cine. Pero sigue habiendo un déficit de profesionales con el perfil para liderar una producción -directores de producción, jefes y coordinadores de producción, directores de arte, ayudantes de arte, fotografía-, las profesiones más técnicas en gran medida se siguen trayendo de fuera”.

Para Hernández, “captar rodajes es prioritario. Hemos estado trabajando con la Viceconsejería de Cultura y con otras áreas del gobierno para impulsar la formación y seguir creciendo en capacidad y calidad y que esta actividad genere más riqueza en las Islas. Como le decía, al principio antes sólo nos pedían hoteles, catering y camiones. Ahora ya nos contratan maquinaria y además les proporcionamos ayudantes de producción, carpinteros, electricistas…”.

“¿Qué es lo que estamos intentando de la ZEC? No queremos que las productoras solo vengan a rodar, sino que abran sus oficinas aquí para que sus ejecutivos generen más valor añadido en nuestras islas”.

“Empieza a haber más directores de producción y más coordinadores de producción, y ya algunas productoras se han instalado aquí. De los grandes grupos, Buen Día Producciones (una joint venture entre Telefónica y Atresmedia) se ha instalado este año en la Zona Especial Canaria. Su segundo centro de producción en España, después de Madrid, está aquí con nosotros.”, enfatiza Hernández.

Animación, back office: estrategias para cubrir distintos perfiles de empleo

El presidente de la ZEC resalta que “la animación es quizás donde mejor se ve el desarrollo de todo el valor añadido en Canarias, donde no existe el rodaje como tal, sino que hay que diseñar. Todo el proceso técnico se hace en Canarias, desde el inicio hasta el final. En este tipo de empresas se han creado más de seiscientos puestos trabajo directos y más de cuatrocientos indirectos, todos de muy alto valor añadido. Y el crecimiento exponencial de esta industria hará que podamos crear muchos más en los próximos años, que serán cubiertos por jóvenes canarios, que a través de la formación profesional estarán preparados para incorporarse muy rápido al mercado laboral en una labor vocacional y con mucho futuro. Antes había un 70-80% de empleados de fuera y ahora estamos en torno a la mitad de canarios.”.

“Tenemos muchos casos de éxito con los que estamos yendo fuera y la gente se sorprende. Hay empresas en Canarias que trabajan para Netflix, Disney, HBO, Airbus, el Metro de Londres, Lufthansa… Y vendrán muchas más, pero no a montar una delegación, queremos que instalen aquí su sede para crear un ecosistema que demande trabajadores con mucho conocimiento que lideren el rumbo de sus compañías desde las Islas”.

Pablo Hernández matiza que “también estamos guardando un equilibrio con BackOffices intensivos en empleo, aunque a medio plazo no queremos que haya oficinas secundarias, sino que tengan un rol significativo para que el know-how de la compañía. Porque si la cúpula de gestión está afuera, hoy lo montas y mañana te lo desmontan. Pero a corto plazo es importante posicionarse y reducir el desempleo”.

Sector marítimo, renovables, biotecnología

Pablo Hernández indica que “a nivel internacional desde la ZEC también estamos trabajando en el sector marítimo conjuntamente con las autoridades portuarias, las federaciones y empresas de reparación naval y de servicios. Nos interesa hacernos fuertes en la digitalización del sector marítimo, que es un proceso con mucho recorrido porque aún su funcionamiento es muy analógico. Puertos 4.0 es una de las áreas prioritarias y apoyar con los incentivos fiscales a las empresas y el sector en sus proyectos de descarbonización del transporte de pasajeros y de mercancías”.

La biotecnología es otro de los ámbitos en los que la ZEC busca atraer negocio para las islas con el objetivo de diversificar la economía del Archipiélago con industrias sostenibles con el medioambiente, poco intensivas en el uso de suelo y generadoras de riqueza en la sociedad a través de la demanda de mano de obra cualificada.