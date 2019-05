POPCULT HELSINKI 2019

Ahora entremos en materia. En los dos pisos que ocupaban las instalaciones y diferentes stands de empresas relacionadas con la cultura popular se podía encontrar los productos más variados y, también, los que siempre se ven en este tipo de propuestas. Ahí incluyo, para los novicios, figuras, chapas, fan-art, tazas, etc. Dado que esto no es más que repetitivo, paso a comentar las curiosidades que esta edición de Popcult Helsinki ha ofertado y que me han llamado la atención.

Nada más entrar, en el primer piso, entre la multitud de accesorios y abalorios, figuras de Batman y otros personajes de manga, tazas y gorras de diferentes series de televisión, me di de bruces con un producto interesante, sorprendente y, si debo ser sincera, absolutamente adorable.

De la mano de la empresa finlandesa BaeStyle Oy nos llegan los calcetines que desea todo aficionado a la cultura popular. Hechos en el país dividido sin una guerra declarada, estos calcetines para hombre, mujer y niños nos dan la oportunidad de expresar nuestro lado más kawaii, yeppo, cute o tierno. De hecho, el nombre de la página web de la empresa lo dice bien claro, www.yeppo.fi, usando la nomenclatura coreana… No se pierdan los calcetines de la línea Peppu pop pop, que tienen por delante una cara de un animal y por detrás, el trasero de dicho organismo; los calcetines invisibles de la línea Pieni Karhu, para los más tímidos; o los calcetines de las líneas Hello Kitty, Star Wars o Avengers, que harán las delicias de los aficionados a dichos personajes e historias.

Siguiendo con la moda o ropa, también en el primer piso, me encontré con la encantadora Lumi Nieminen y su empresa LumiWau. Esta diseñadora ha llevado las enseñanzas aprendidas en su grado de diseño y confección de ropa un paso más allá, gracias a incluir elementos de la cultura popular, además de reutilizar materiales para confeccionar sus productos. En su página web www.lumiwau.com podemos encontrar desde paños de cocina hasta trajes, por no hablar de camisetas, faldas o bikinis. Por si fuera poco, esta prolífica artista también hace gorras de visera, guantes y gorros, bolsas y bolsos y, no contenta con todo esto, accesorios para el pelo y pendientes. Eso sí, no busquen en LumiWau lo que empresas tradicionales de moda y confección ofertan. No, pues una de las frases recurrentes en los productos diseñados por Niemienen es F*ck Off Average! ‘Nuff said…

En todo evento de estas características, muchos de los aficionados deciden demostrar su pasión por sus personajes favoritos -además de su maña y creatividad- diseñando sus propios disfraces. Es lo que, en la jerga, se llama cosplay. De todas las diferentes propuestas allí congregadas, el trabajo de Iina Laitinen destacaba no solo por la calidad de su atuendo hecho todo por ella, sino por lo mucho que se parecía al personaje. Mae_rye, en Instagram, apareció luciendo un magnífico cosplay del traje que Wonder Woman utiliza en la serie DC Comics Bombshells, de Marguerite Bennett y Marguerite Sauvagae, publicado en 2016.

Para ello, cubrió unas botas antiguas con cuero rojo -hecho que no solo le facilitó la labor, sino que pudo andar y disfrutar más del evento-, cosió los pantalones, bordó la camisa tras haberla diseñado, y creó los brazaletes a partir de trozos de goma espuma… ¡Impresionante!

Iina Laitinen como Wonder Woman

Si, por casualidad, los asistentes querían inmortalizar su retrato durante el evento, ahí estaba el colectivo Conikuvat que, absolutamente gratis, ofrecía sus servicios fotográficos para que los aficionados tuvieran un bonito recuerdo. Kaneda, sin moto, varios Pikachus, y una princesa Peach posaron para Conikuvat delante de mis narices. Una pena lo de la moto…

Hablando ya del trabajo de los aficionados, en el segundo piso me sorprendió la calidad y la frescura de Snoorau (https://www.instagram.com/snoorau/). En un ámbito en donde el cuerpo femenino se suele asociar a las desproporcionadas dimensiones de la muñeca Barbie o a un estereotipo que solamente un reducido grupo de individuas en el mundo posee; es decir, las modelos de Victoria Secret, y Aishwarya Rai Bachchan, ¡qué gusto da ver el cuerpo femenino con caderas, muslos, pechos y todos los pequeños y grandes detalles que nos hacen mujeres!

En otra área de la ilustración se encuentra el trabajo de la diseñadora gráfica, animadora e ilustradora Cute Flare que, con su pasión por los gatos, nos trae el cómic Blazing Will of the Heart. Lo que hace único su trabajo es su uso de las herramientas “tradicionales” -lápiz, caja de luz, rotuladores- además de que los personajes son, por supuesto, gatos. Estos mininos han sido agraciados con poderes de los elementos, pero, tal y como es tradición en este tipo de historias, el “malo” de turno quiere hacerse con ellos.

También en el apartado de la ilustración descubrí las increíbles imágenes de Tanja Maljanen quien, con sus acuarelas, plasma en papel tanto animales como personajes de la cultura popular. No me pude resistir a esta imagen de Mononoke. Creo que entenderán por qué… https://www.instagram.com/silwetanja/

Mononoke-hime もののけ姫

Por último, ya sin contar con papel ni dibujos, qué decir de los alucinantes amigurumis de Miruku Handmade. Tan solo alguien con el talento de esta artista es capaz de transformar hilo en Pikachus, dragones, tricerátops o cualquier otro organismo. Amigurumi, para el que no lo sepa, es el arte -para mí, desde luego, es todo un arte- de utilizar croché o ganchillo y crear diferentes muñecos. https://www.facebook.com/mirukumacrochet

Alucinada me quedé cuando me dijo la creadora que tardaba tan solo 40 horas en hacer un amigurumi de gran tamaño…

Hasta aquí lo más relevante y sorprendente relativo a fan-art.

En cuanto a merchandising puro y duro -que, para qué negarlo, es el “pan nuestro de cada día”- me sorprendió ver que la empresa Omoi Oy (www.otakutag.com) está trayendo desde Japón las figuras Q POSKET de la empresa Banpresto. El mercado de figuras de medio tamaño, hoy, está dominado por la empresa norteamericana Funko, que trajo hasta el mundo occidental la posibilidad de tener en casa una figura de un personaje, con rasgos tremendamente kawaii, sin tener que gastarse los dineros que otras empresas, tales como Hot Toys o Kotobukiya, piden por sus creaciones realistas, de mayor tamaño, llenas de detalles. Por favor, fíjense en que he escrito trajo hasta el mundo occidental… Sí, la base de Funko no es otra que la de los productos japoneses de Banpresto y otras empresas niponas. http://www.banpresto.jp/prize/0043.html

Por último, y no por ello menos importante, en el evento tuvieron lugar diferentes conferencias relacionadas con la cultura popular. Especial interés causó Rise of the Guardians – kirjoista elokuvaksi; la aproximación psicológica al fenómeno del nuevo adulto friki en New adult: Popkulttuurin parikymppiset; Carol Susan Jane Danvers, A.K.A. Captain Marvel, una de las pocas conferencias impartidas en inglés, que nos daba un recorrido por la historia de un personaje protagonista femenino de la editorial Marvel Comics;Queer-historia ja Star Trek, la conexión entre el mundo homosexual y Star Trek; y Star Wars Prequels – Tietystä Näkökulmasta, una reivindicación a las películas I-III de la saga de La Guerra de las Galaxias.

Añadido a todo ello, los aficionados a She-Ra, la princesa del poder -o para los que conocen a He-Man, la gemela de éste- se pudieron reunir en un mitin para comentar todo lo relacionado con el personaje. Hay que decir que la serie en Netflix ya va por la segunda temporada y Adora, nombre del personaje cuando no es She-Ra, sigue fascinando a nuevas generaciones.

Por supuesto, no pudieron faltar las reuniones de aficionados que sueñan con estudiar en Hogwarts, o navegar por el espacio, siendo Storm Troopers o tripulantes bajo el mando de Han Solo, pero eso es igual que decir que después de la noche viene el día…

Los invitados del evento, Rosi Kämpe, la primera dibujante finesa en trabajar en Marvel Comics -la misma editorial de donde han salido Spider-man, Capitán América y La Viuda Negra- deleitó a los aficionados con sus anécdotas. Kämpe está trabajando en Spider-Gwen, una vuelta de tuerca muy interesante en la que, en vez de que la araña radioactiva pica a Peter Parker, los poderes los recibe Gwen Stacy.

Herbalisti & ZoneVD, dos youtubbers que analizan y comentan videojuegos en la plataforma online, también eran invitados del evento, al igual que Antti Pääkkönen, actor de doblaje que ha prestado su voz a multitud de personajes de la gran y pequeña pantalla para que hablen en finés.

Hasta aquí lo que dado de sí esta edición de Popcult Helsinki 2019. Lo único que hay que esperar es que la siguiente edición sea igual o mejor, claro está, que ésta y que nos permita un espacio de reunión para todos los que nos sentimos “en casa” entre manga, libros, cómics, ciencia ficción y fantasía.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019

Bombshells © 2019 DC Comics. All rights reserved. All characters, their distinctive likenesses and related elements are trakemarks of DC Comics.

Blazing Will of the Heart © 2019 Cute Flare

La ilustración de la princesa Mononoke es obra de la ilustradora Tanja Maljanen