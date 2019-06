¿A que nos suena el argumento? Sí, ése mismo que dice que la princesa debe esperar -y morirse de aburrimiento mientras tanto, pues ¿qué diantres hay que hacer en una torre?- hasta que el valeroso caballero la salve. O, en otras palabras, la chica debe ser pasiva y sumisa, mientras que es el chico el que tiene que demostrar cuán bravo y decidido es. No se olviden de que debe vencer al dragón, antes de llegar hasta la chica…

¡Qué forma de atrofiar las mentes de todos! ¿Qué ocurre si, a la chica, le gusta pelear y empuñar una espada, y al chico le va más coser y hacer galletas? ¿Es por ello menos chica o él, menos chico?

Estas cuestiones saltan a la palestra en Princeless, un cómic contemporáneo donde una princesa, harta de esperar a que el guapo de turno la libere de su torre, decide liberarse ella misma, convencer al dragón que la custodia que se una a ella, y empezar una cruzada para salvar a todas sus hermanas de sus respectivos encierros.

Ésa es la línea argumental principal de este cómic en donde no solo hay espacio para denunciar las imposibles exigencias sociales que piden que nos adecuemos a una forma de pensar y vivir absolutamente caducas, sino para poner de manifiesto las diferentes mentiras que a las chicas nos meten en la cabeza, en cuanto a qué debe ser una mujer, por el simple hecho de ser féminas.

Jeremy Whitley, el creador de esta serie de cómics de éxito, nos presenta a Adrienne, la princesa de la torre antes comentada, que ni es rubia, ni tiene el pelo inmensamente largo y liso, ni es de piel blanca, ni de ideas ñoñas. No, Adrienne es afroamericana, su pelo se riza-encrespa con facilidad, es decidida, respondona y tiene las ideas muy, pero que muy claras en cuanto a qué le gusta o debe hacer con su vida.

En contraposición, su hermano gemelo Devin -el único chico en una familia que cuenta con seis hijas- es un chico apocado que prefiere estar en una esquina antes que ser el centro de atención. Las clases de lucha con espada no le van, pero las repite para que Adrienne disfrute y aprenda más, bastante más de lo que lo hace él. Lo suyo es crear trajes para obras de teatro, pasear a caballo y disfrutar de una vida apacible y tranquila, cosa que pone de los nervios a su padre, el rey Ashe, quien busca desesperadamente un heredero que lleve las riendas con mano dura -evidentemente, ése no es Devin, según él- para el reino.

Los nombres y las personalidades de las hermanas de Adrienne y Devin resultan significativos y se puede leer entre líneas las diferentes “versiones de mujer” que aún imperan en la sociedad. Así, Alize, la mayor, se ha pasado gran parte de su vida cuidando de sus hermanos pequeños, por lo que el estar encerrada es un gran alivio; las gemelas Antonia y Andrea rivalizan entre ellas con el solo propósito de sobresalir; Angoisse considera su valía según lo que piensen o digan otros, especialmente los chicos; Angelica es la más bella del reino, y no es una opinión; y Appalonia cuida de animales y plantas, escribe y canta canciones.

Todas ellas están encerradas en algún lugar, esperando a que llegue el apuesto caballero o príncipe que, cuando las salve, reclame su puesto como heredero del trono, para alegría y alborozo del rey Ashe. Lo que pasa es que esto no sucede, y el monarca se está impacientando…

A todo esto, hay que sumarle que, según el monarca, hay un misterioso caballero que ha decidido tomarla con su familia, pues, tras matar a Adrienne, sigue en su camino para acabar con sus otras hijas. Por ello contrata a un grupo de caballeros, con habilidades muy especiales, para que le traigan la cabeza de este caballero bajito. Lo que el monarca no sabe, y no llega a siquiera sospechar, es que ese “caballero bajito” es su hija Adrienne.

Ésta, en su propia liberación de la torre, decidió dejar atrás los vestidos largos y enfundarse una armadura, montarse en Sparky, el dragón, y quemar la odiosa torre. Por ello, el rey Ashe cree que su hija ha muerto, y que es el caballero bajito el responsable de tan truculento asesinato.

Con un dibujo cercano a la animación, y un guion que te mantiene atrapado desde la primera hoja, Princeless garantiza al lector el pasarse un rato muy agradable, y disfrutar con las aventuras de Adrienne. Además, los personajes secundarios -sobre todo las amigas que encuentra y se suman a su causa- están tratados de forma que parecen cercanos y hasta reales, sin olvidar incluir féminas carismáticas, con la cabeza bien puesta.

Princeless es, tal y como sugiere Comic Alliance en la portada del tomo 1, la historia que Disney debería haber estado contando durante los últimos veinte años.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019.

