ROPECON 2018. HELSINKI 27-29 DE JULIO.

Una tercera vía, la cual recomiendo, es aquélla que te lleva hasta un evento como Ropecon y, una vez allí, te insta a que disfrutes de todo lo que este encuentro, considerado el mayor de su categoría en el continente europeo, te puede ofrecer. ¿Y qué ofrece Ropecon? Pues un extenso y exhaustivo escaparate de juegos de mesa, de todo tipo y condición, para cualquier edad, gusto y/ o querencia. En las cientos de mesas que hay dispuestas en las instalaciones del centro de convenciones de la ciudad de Helsinki, Messukeskus, cualquier persona, aficionada o no a este tipo de propuestas puede conocer de cerca -y de la mano de personas que saben de qué están hablando- desde los juegos más clásicos hasta las últimas novedades, gestadas en estos últimos años donde lo digital parece que le ha ganado la partida a lo físico. En este último apartado, queda claro que todavía queda tiempo hasta que un grupo personas dejen de reunirse en una mesa y, una vez allí, se sumerjan en el reto de ser, por un tiempo, quienes les gustaría ser, por muy disparatado, estrambótico y “frekkie” que todo esto pueda resultar para un profano.

Otra cosa muy positiva de este evento es que les da la oportunidad a nuevos diseñadores de mostrar, en vivo y en directo, sus creaciones, una circunstancia que merece ser aprovechada, dado el bombardeo continuo de información al que estamos siendo sometidos y que, en la mayoría de los casos, nos impide ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Sami Laakson y su juego Dawn of Peacemaker (www.snowdaledesign.fi) son una muy buena muestra de ello no sólo porque, gracias a Ropecon todas aquellas personas que quieran conocer más de cerca las características del juego sólo tienen que acudir hasta su stand -Snowdale design-, sino porque el juego dista mucho ser el clásico enfrentamiento entre dos bloques antagónicos al incorporar a un grupo de personajes que tratan de lograr frenar dichos enfrentamientos. Además, el cuidado diseño gráfico, así como el desarrollo de personajes, merece una mención aparte y sitúa a su juego en un producto muy recomendable, tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa.

Y junto a las mesas repletas de jugadores y la sección destinada a enseñarte a pintar y/o decorar figuras está el espacio destinado a todos aquellos que desarrollan propuestas relacionadas con el mundo de la fantasía, la ciencia ficción, el universo Steampunk y el terror más arcano.

En este espacio, admito que me sorprendió encontrar el trabajo de una joven escultora finlandesa, Alicia Ferm, cuyo trabajo se centra en crear unos increíbles dragones, los cuales nos transportan hasta un mundo en el que dichas criaturas llenaban los cielos de un mundo que aún no había sufrido la demencia de los seres humanos. Sus creaciones, de pequeño tamaño, pero dotadas de una expresividad que nada tienen que envidiar a otras propuestas que también se pueden encontrar en el mercado, demuestran que el talento merecería encontrar mayor acomodo en un mundo cada vez más estandarizado y desnaturalizado como el nuestro. En su debe hay que decir que su stand no está todo lo bien señalizado como debería, pero, en un mundo global y comunicado, les invito a visitar su página de Facebook (www.facebook.com/fimolohikaarmeet) y así se puedan hacer una idea más clara de lo que les he tratado de explicar, unas líneas más arriba.

Justo enfrente del stand de Alicia Ferm, se encuentra el de la editorial finlandesa con sede en la ciudad de Tampere, Osuuskumma. Dicho sello, especializado en fantasía y literatura steampunk cuenta con una edición en lengua castellana titulada Luces del norte: antología de ciencia ficción finlandesa, la cual recomiendo a todos aquellos que quieran saber cuáles son las inquietudes de los jóvenes escritores finlandeses de literatura de género, juntos en una cuidada edición que, debo confesar, me sorprendió por su calidad y por ofrecer a las personas castellano parlantes la posibilidad de conocer este tipo de propuestas sin necesidad de tener que recurrir a una edición en inglés, traducción del original en finlandés.

Hablando de libros, y para todo aquel que desee personalizar la portada de uno -ya sea una libreta o un producto de muchas más páginas- les recomiendo conocer a Zacharias Holmberg, @zachholmberg, quien ya sea con tinta o con plantillas diseñadas por él, hace único lo que antes era mundano y rutinario. Además de ser un mago para las portadas de libros, el joven artista se dedica a hacer ilustraciones, mapas y todo tipo de diseño. En estos momentos, colabora con Project Serenai, foro de unión abierto a la colaboración para todos aquellos que aman la ciencia ficción en todas sus facetas. Para más información http://www.projectserenai.com

Otra artista que también despunta, aunque no con un lápiz propiamente dicho, es Taina Koskinen, la autora detrás de impresionantes obras hechas con tinta china bajo el nombre MYRNTAI. En una época en que todo el mundo se esconde tras un ordenador, resulta refrescante encontrar propuestas basadas en los antiguos utensilios.

¿Y qué resultado creen que se consiguen uniendo antigüedad con metales preciosos? Pues nada más, y nada menos que la colección Classic de Kalevala Jewelry. Basada en diseños históricos, algunos de los cuales datan de la época de los vikingos, la colección usa plata, oro y bronce para traernos joyas no solo destinadas a esos momentos inolvidables, dignos de una buena sesión fotográfica, sino para el día a día. Anillos, pendientes, collares, pulseras y broches, además de gemelos de camisa, alfileres de corbata completan esta colección en la que se suceden nombres como Martillos de Thor, Signos del Agua, Serpiente o Caballo. Para más información https://www.kalevalajewelry.com/global/jewelry/the-classic-collection

De oca a oca, y tiro porque me toca… Así reza el tradicional juego de mesa español, y dado que Ropecon va, precisamente, de juegos de mesa, la frase no está errada en este contexto. Pues, y sigo, de secretos de la antigüedad en Finlandia, a secretos orientales. Para aquellos que no estén familiarizados con Corea -Corea del Sur, se entiende, pues Corea del Norte es aún un gran misterio- hay que dejar claro que en el pequeño país se hace énfasis en los productos de belleza. A modo de ejemplo, la marca coreana Mizon ha comercializado máscaras faciales para hidratar la piel, accesibles en Europa gracias a la empresa finlandesa Bearel. Además de máscaras faciales, en Bearel también se pueden encontrar cremas solares, hidratantes de manos y gran variedad de productos, todos coreanos, para ponernos guapísimos. Para más información https://www.bearel.fi/

Para el resto de la información sobre el evento, por favor, consulten la siguiente página web: https://2018.ropecon.fi/

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2018

© Elena Santana Guevara, 2018