STAR WARS# 108

Después, y junto con los dibujos de Carmine Infantino (1925-2013), su trabajo fue capital para que las nuevas aventuras gráficas, desarrolladas tras la primera de las películas de la saga galáctica, evolucionaran y lograran adquirir una personalidad propia, independientemente de los dictados originales del director californiano. Al final, el guionista permaneció en la colección hasta después del estreno del Episodio V, aunque tras el parón en la serie regular ocasionado por la adaptación de la nueva película quedó confirmada la baja del tándem Goodwin e Infantino y la llegada de un nuevo equipo artístico a la cabecera.

Cierto es que, durante los meses inmediatamente posteriores, las cosas variaron poco. Archie Goodwin firma tres de los seis números publicados -incluyendo el especial que celebró la entrega número cincuenta- mientras que Carmine Infantino dibuja cuatro de los seis números, aunque cuenta con la ayuda de Gene Day y Carlos Garzón en dos de ellos.

Tercüman Çocuk 11 Şubat, sayi 6 (1983) Turquía. Número que publicó cuatro páginas del Star Wars# 32 (1980). Portada: Simonson/ Palmer originariamente publicada en el Giant Sized 50th Collector’s Edition (1981)

Dicho especial, titulado The Crimson Forever (El Síndrome Rojo, en la versión española) y presentado en sociedad como Giant Sized 50th Collector’s Edition, nos devuelve al estilo y la épica mostrada en la adaptación gráfica del Episodio V. Goodwin y Al Williamson continúan empeñados en demostrarnos que la serie gráfica estaba hecha por y para ellos y las incorporaciones de Tom Palmer y Walt Simonson se antojan como las mejores “tropas de refresco” para lograr que el aniversario se pueda celebrar por todo lo alto.

En cuanto al trabajo de guionista, éste tiene tiempo para contarnos de todo un poco. Desde una misteriosa enfermedad relacionada con unas ancestrales gemas carmesíes -de ahí el título- pasando por las pesadillas que sufre Luke, contagiado por el misterioso mal, y terminando con un flash-back que nos retrotrae hasta el pasado de Han Solo y Chewbacca justo después de aceptar un encargo de la princesa Leia que les pasará factura.

Williamson -que sólo se pudo hacer cargo de los dos primeros capítulos- comentó en las páginas del libro The Art of Al Williamson que el flash-back con el que comienza el segundo capítulo partió de tres páginas dibujadas para la revista Pizzazz. Una vez que la revista se canceló, las páginas se guardaron en un cajón hasta que Goodwin decidió rescatarlas para luego desarrollar la historia que se verá en el especial.

El tercer y último capítulo del especial, Against the Scarlet Night! (¡Contra la Noche Escarlata!) nos devuelve al siempre intrigante personaje de Domina Tagge y a varios de los caza-recompensas que aparecieron en el Episodio V, IG-88, Dengar, Bossk y 4-Lom, todos juntos y revueltos en su empeño por lograr que el poder de las gemas les ayude a lograr la aniquilación de no solo el Imperio, sino también la Alianza Rebelde. The Crimson Forever puso el punto y final al largo periplo de la casa Tagge dentro de la serie regular, y de Goodwin como guionista de la saga galáctica, por lo menos hasta pasados unos años.

En el catálogo Marvel Preview del presente mes de marzo, y con motivo del ochenta aniversario de la Casa de las Ideas, Marvel Comics ha presentado en sociedad la entrega número ciento ocho -siguiendo la numeración de la serie original publicada entre 1977 y 1986- concebida como una secuela de dicho especial. Esta nueva historia es responsabilidad de Matthew Rosenberg, Giuseppe Camuncoli, Luke Ross, Kerry Gammill y Andrea Broccardo y cuenta, además, con tres portadas que lo relacionan con un pasado no tan lejano.

Star Wars# 108. Portada: Carmine Infantino.

La primera es una portada “remasterizada” que rinde homenaje al trabajo y buen hacer de Carmine Infantino. Las dos siguientes son obra de Walter Simonson, quien fuera entintador en el número publicado en el año 1981, y de Michael Golden, otro de los autores que también trabajaron en la serie original y responsable de coescribir y dibujar la sensacional entrega número treinta y ocho “Riders in the Void” (agosto 1980). El último en apuntarse a la celebración ha sido John Taylor Christopher, quien ofrece otra de las portadas alternativas para este especial y, además, una versión “Action Figure variant cover”, a imagen y semejanza de las que lleva ofreciendo la Casa de las Ideas en los últimos años.

En cuanto al reparto, junto con los habituales Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia Organa, Chewbacca y los dos androides, hay que añadir a la siempre sibilina Domina Tagge; al personaje del capitán Valance, un despiadado cazador de recompensas poseído por un odio visceral hacia los androides; a Jaxxon, el controvertido y denostado conejo mercenario; y a la rutilante Amazia Foxtrain. Estos tres últimos personajes ya habían aparecido en la entrega número dieciséis (octubre 1978) de la serie regular original, escrita por Archie Goodwin y dibujada por Walt Simonson y Bob Wiacek.

Star Wars# 108. Portada: Walter Simonson.

Es el propio Walter Simonson quien, en la portada que ha dibujado para la ocasión, deja bien claro que esta nueva y especial entrega está dedicada a Archie Goodwin, una de las personas que, merced a su talante, profesionalidad y endiablada capacidad para desarrollar un relato coherente dentro del leguaje secuencial, más potenció y difundió el noveno arte y, por añadidura, las aventuras gráficas del universo de Star Wars. Eso es algo por lo que siempre le estaremos agradecidos y en deuda todos los que crecimos y disfrutamos leyendo aquellas historias originales, por mucho que las nuevas generaciones se empeñen en ignorarlas al no formar parte, éstas, del discurso habitual de las redes sociales y sus sucedáneos.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

Star Wars © Lucasfilms Ltd & TM. All right reserved. Text and illustration for Star Wars are © 2019 Lucasfilms Ltd.

Para más información sobre el número especial que se cita en este artículo, por favor consulte el siguiente link: https://www.fantasiapelit.com/