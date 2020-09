La Astronomía y la Literatura se unen de nuevo en La Palma

En el marco del III Festival Hispanoamericano de Escritores, que se está celebrando en Los Llanos de Aridane, tres escritores y dos astrofísicos participaron este jueves en una mesa redonda bajo el lema Mirar lo que ya no existe. Además, por la mañana, un grupo reducido de invitados al Festival, que cuenta con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), visitaron el Observatorio del Roque de los Muchachos, en Garafía, cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad en prevención de la COVID-19.

En concreto, los escritores visitaron los telescopios Cherenkov (MAGIC y LST-1), donde recibieron las explicaciones astronómicas de Eduardo Colombo, astrónomo de soporte de los telescopios MAGIC, Patricia Márquez, ingeniera responsable del LST-1, y Juan Carlos Pérez Arencibia, administrador del Observatorio, antes de hacer una parada en los alrededores del Gran Telescopio Canarias (GTC).

Asimismo, accedieron el mirador del Roque de los Muchachos, donde el director del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Ángel Palomares, les habló de la flora y fauna del entorno.

Mesa redonda

La mesa redonda, titulada Mirar lo que ya no existe, sirvió para unir Astronomía y Literatura mediante varios ejemplos de oxímoron o contradictio in terminis, un recurso teórico que combina, en una misma expresión, dos conceptos de significado opuesto generando uno nuevo. Así, los participantes hablaron sobre mirar lo que ya no existe o lo que no se ve y sobre la utilidad de lo inútil, lo que dio pie a que reflexionaran sobre el pasado y el futuro, el “inconsciente” y de cómo el ser humano ha superado sus limitaciones para ver el Universo, y en concreto algunas “especies cósmicas” invisibles por definición, como los agujeros negros, también presentes como metáfora en textos literarios.

La charla contó con la participación de los escritores Nuria Barrios, Yolanda Castaño y Juan Carlos Chirinos, y de los astrofísicos Romano Corradi, director del Gran Telescopio Canarias (GTC), y Casiana Muñoz Tuñón, subdirectora del IAC. Moderó las intervenciones la periodista Carmen del Puerto, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del IAC.