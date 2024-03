El director alemán Werner Herzog dirigirá un espacio de experimentación de cine en La Palma

El director, guionista y actor alemán Werner Herzog, acompañado por el director de fotografía Peter Zeitlinger, protagonizarán en La Palma en septiembre de 2024 la tercera edición de la Aceleradora de Cine, un encuentro de producción intensivo que buscará potenciar y experimentar con los procesos de creación cinematográficos durante once días.

Según ha informado la productora “La Selva coop”, que organiza el encuentro, Herzog y 50 cineastas rendirán homenaje a las historias de la población de La Palma, con convocatoria internacional, con el objetivo de potenciar el proceso de creación de más de 25 obras cinematográficas.

“Werner Herzog, uno de los cineastas más prolíficos de la historia del cine, se ha caracterizado por una curiosidad inagotable sobre la naturaleza y la complejidad humana. Los volcanes han marcado su historia como cineasta. Así, este 2024, tres años después de la erupción de Cumbre Vieja, Herzog viaja a La Palma liderando un grupo de 50 cineastas que con sus obras rendirán homenaje a las historias de la población palmera, que resistieron durante 85 interminables días de erupción”, añade la productora.

La experiencia “inmersiva” cuesta un total de 7.800 euros y se basa en un formato de residencia artística que permitirá el intercambio y la colaboración de los participantes en la realización de las piezas audiovisuales durante los once días que dura el proyecto.

Así, el equipo de producción de La Selva seleccionará 25 directores de cine y 25 directores de fotografía que serán distribuidos según afinidad y habilidades en duplas creativas.

De este modo, Werner Herzog planteará un tema de trabajo central, “abriendo el reino de lo imaginativo e invitando a los participantes a ir más allá de los límites de las narrativas convencionales y tradicionales”, añade La Selva.

Los participantes comenzarán con una idea desde cero y luego la convertirán en una película, con un punto de partida que comprenderá los recursos proporcionados por la producción, la exploración del área y la búsqueda de los personajes.

“Los participantes pasarán por todas las etapas de la realización cinematográfica, incluida la proyección de la obra terminada”, se detalla.

En la edición de 2024, los participantes podrán enriquecer su trabajo con el conocimiento y las asesorías individuales y colectivas impartidas por Werner Herzog y Peter Zeitlinger.

La dupla Herzog - Zeitlinger, galardonada en 2023 con el Premio Dúo de Directores en Energacamerimage, ha dado origen a películas como 'My Best Fiend' (1999), 'Grizzly Man' (2005), 'Encounters at the End of the World' (2007), 'Cave of Forgotten Dreams' (2010), 'Into the Abyss' (2011), 'Into the Inferno' (2016), 'Fireball: Visitors from Darker Worlds' (2020), 'Theatre of Thought' (2022) o 'Salt and Fire' (2016), entre otras.

La metodología de producción creativa de La Aceleradora de Cine fue iniciada por el director iraní Abbas Kiarostami y desarrollada posteriormente por cineastas como Lucrecia Martel y el propio Werner Herzog.

“Cada edición está centrada en el vínculo entre la obra del maestro del cine con el espacio, el contexto, la población y la cultura: elementos base de creación de las nuevas obras a venir”, añade La Selva coop.