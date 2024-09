Nano Barbero: “He hecho las portadas de dos discos elegidos por Tarantino para las bandas sonoras de dos películas”

Nano Barbero ha elegido Santa Cruz de La Palma como inusual lugar desde donde lanzar sus originales portadas de discos de grupos de puntos tan dispares como Japón, Australia o Inglaterra, siempre con un estilo rockabilly o relacionado con el rock ‘n’ roll. Tal vez sea la parte más llamativa de su trabajo, pero en realidad los campos que abarca como ilustrador son más amplios y él tiene especial cuidado en diferenciarlos.

Nació en Santa Cruz de Tenerife, de padre militar y madre belga, que le inculcó la pasión por el dibujo desde sus primeros años de vida por lo que dados sus vínculos con el país europeo no es raro que su personajes favoritos siempre hayan sido Tintín, Lucky Luke o Astérix y Obélix. En 1986 comienza a trabajar como aprendiz en la primera empresa de diseño gráfico que se crea en la capital tinerfeña. A partir de entonces se abre también al mundo de la ilustración, elabora cómics en La Gaceta de Canarias y desde hace 26 años eligió La Palma como lugar de residencia. Las desventajas y ventajas de trabajar desde este lugar las cuenta él mismo:

-Lo complicado no sólo de La Palma sino de Canarias es que no puedes vender nada al exterior, resulta casi imposible. Todo eso lo externalizo porque si lo haces directamente, la aduana te cobrará entre 15 o 20 euros y el cliente no te volverá a comprar más. Para la gente de la Península esa es una forma normal de funcionar, pero aquí es imposible. Sin embargo, con la ilustración es al revés, trabajo más para el resto del mundo que para Canarias. En Santa Cruz de La Palma tengo mi estudio y aparte soy diseñador gráfico para una empresa.

-De tu obra lo que más destaca son las de estilo rockabilly, con caravelas y los elementos habituales

-Yo hago de todo y para cualquier lugar del mundo y siempre he intentado diferenciar en las redes ese trabajo porque es la mejor forma de venderlo. De hecho, tengo dos páginas webs, de las que una está dedicada solamente al rockabilly. Pero es cierto, lo que más se promociona es esa faceta.

-En tus propias palabras, ¿cómo definirías tu estilo?

-Diría que es un estilo clásico de dibujante de rock ‘n’roll de los años ochenta y noventa pero con un toque un poco más moderno y con influencias claras de los clásicos Coop, Vince Ray y algún amigo mío como Oscar Hertin… de ese tipo. Al haber trabajado en publicidad he tocado un montón de estilos y además soy una persona que siempre cambia. Como hago muchas portadas de discos intento que no se repitan porque creo que se le debe dar una personalidad propia a cada grupo. Otra cosa, por ejemplo, es lo que ocurre con bandas como Iron Maiden que siempre tienen al mismo dibujante.

-¿Y cómics has hecho alguna vez?

-Sí, un montón de cosas, incluso de pibe tuve una página en La Gaceta de Canarias, lo que pasa es que siempre han sido obras cortas. Ahora estoy preparando mi primera novela gráfica.

-¿De qué va si se puede saber?

-Se llama Iruene y va sobre la mitología canaria, en este caso la palmera, la benahoarita.

-¿Cuál es tu relación con los superhéroes?

-A mí me gustan todos los cómics. Los leía mucho, sobre todo, en mi primera etapa pero ya ha llegado un momento con eso del multiverso y demás que se ha vuelto muy tedioso y me pone muy loco porque me parece una manera de revender las mismas historias y así pierde un poco el sentido. Pero de superhéroes creo que hasta la Secret Wars, me leí las colecciones completas. Tuve la suerte de que un amigo en Santa Cruz de Tenerife tenía una librería en la que vendía cómics y me dejaba leerlos. Desde los primeros tomos pequeñitos en blanco y negro, a Vértice y la de Fórum, lo devoré todo, además de luego alguna cosa suelta.

-¿Y qué piensas de los cómics con una visión más social, más comprometidos?

-Me gusta mucho Carlos Giménez, me parece que Paracuellos de Jarama es un cómic superinteresante. La novela gráfica que estoy haciendo ahora tiene un estilo europeo, que me gusta mucho, no es nada americana. Creo que he leído la obra completa de Carlos Giménez, Alfonso Font… igual que a los clásicos, como Tintín, Lucky Luke…, los 1984, los Zonas 86, los Crepys, Metal Hurlant… los he leído todos.

-¿Otra de tus pasiones es coleccionar discos en los que se teatralizan relatos de cómics?

-Hace poco descubrí un libro que se llama Cómics y Vinilos y es sorprendente la cantidad de tebeos que luego también tienen un disco. Me he hecho con uno de Pepe Gotera y Otilio, otro de Carpanta y uno de Batman. En realidad tengo pocos porque son imposibles de conseguir. Se trata de narraciones teatralizadas, como los relatos de la radio antigua. Pero luego hay discos de Lucky Luke o Astérix y Obélix que tienen su propio álbum de canciones.

-¿Y cómo dibujante de portadas de discos cuáles serían tus principales influencias?

-Es que se repiten, por ejemplo Moebius ha hecho una portada para Alice Cooper. Los que reconozco realmente en este campo son portadistas de cómics, no tengo una gran referencia de dibujantes que hagan las de los discos. Los únicos serían, Vince Ray, Coop por la relación con el mundo del rock ‘n’ roll, luego están los sicodélicos como Mickey and Kelly porque tengo un libro de ellos. Pero mis referentes son los clásicos: Moebius, Carlos Giménez, Ezquerra., Max o E5C.

-Otra faceta tuya bastante inusual es reproducir a los clásicos de los tebeos.

-De hecho llevo unos años haciendo un repaso a 49 ilustraciones copiando a Will Eisner, Hal Foster, Max, Carlos Giménez… Es algo parecido a los pintores que van al Prado a reproducir una pintura. Este año cierro ese ciclo que ha sido muy interesante con una conferencia en la Universidad de La Laguna. No es lo mismo hacerlo cuando eres pequeño que al ser mayor y tienes otra visión.

-¿Y con qué grupos musicales has trabajado haciendo sus portadas?

-Pues puedo contar cosas curiosas. Por ejemplo, he hecho la de todas las portadas de los finlandese King Drapes que tienen un tema en la película de Tarantino, Eight Hateful y curiosamente a los australianos the Saucer-men que tienen otro tema en una película también de Tarantino y de Robert Rodríguez Django Uncharted. Luego he hecho portadas para Japón, Inglaterra, Rockabilly, Psychobilly y después hay grupos de los que me encargo del merchandising

-¿Y cómo contactan contigo en La Palma? Parece un poco complicado.

-Tengo la suerte de que son ellos los que contactan conmigo porque poco a poco mi trabajo se ha ido extendiendo. Si en mi Facebook hubiera mezclado todos los tipos de estilos que hago en una sola página se hubiera generado una enorme confusión entre los músicos, pero al separar a unos de otros he podido captar su atención.

-Una de las preguntas que siempre hacemos. ¿Qué piensas del auge de la Inteligencia Artificial?

-A ver cómo lo explico… la gente tiene miedo de perder sus trabajo con la Inteligencia Artificial pero en realidad al cliente que quiere ese tipo de oferta no lo has perdido porque nunca lo hubieras tenido. Yo no noto que la Inteligencia Artificial me afecte. Al revés, ahora tengo más trabajo que nunca.

-¿La utilizas?

-Sí pero no para dibujar. Sería absurdo porque a mí lo que me gusta es el proceso de crear. Una cosa es que la uses en diseño gráfico sobretodo para fotografías porque si necesito una foto urgente sobre la marcha de Papa Noel corriendo por el monte en el Roque de Los Muchachos, como entenderás, me resulta más fácil resolverlo en diez minutos. Cuando un cliente me contrata para hacerle la portada de un disco no lo hace por la ilustración sino por el proceso porque sabe que yo lo disfruto y eso la IA no lo puede hacer. A mí me llaman y me encargan una determinada portada de disco y poco a poco vemos qué es exactamente lo que quieren, me pasan las canciones, hablamos… La IA no disfruta con el proceso creativo pero yo sí.

-Nunca se sabe…

-De momento no. Alarmarse por cosas que no han ocurrido es un gasto de energía que no tiene sentido ninguno. Yo no voy a luchar contra la IA, voy a luchar por vender mi trabajo

-Entonces crees que tiene su parte positiva.

-¿La IA? Por supuesto. A mí lo que me perjudican son las personas que piratean mi trabajo.