El Grupo de Gobierno de Breña Baja expresa su malestar con la oposición por “recurrir a mentiras e inexactitudes” para desarrollar su labor

El equipo de Gobierno de Breña Baja expresa su malestar en un comunicado “ante las constantes afirmaciones y comunicados de prensa emitidos por los grupos municipales de PSOE y Coalición Canaria” que, a juicio de los gestores, “se hacen llegar a la ciudadanía con mentiras e inexactitudes relativas a la gestión municipal pese a que conocen al detalle las inversiones previstas que han sido explicadas reiteradamente tanto en comisiones como en sesiones plenarias”.

El regidor municipal Borja Pérez lamenta la “infantilización permanente en que vienen cayendo ambos grupos durante el presente mandato, llenando de falsedades, inexactitudes y tergiversaciones sus comunicados de prensa y sus intervenciones en medios de comunicación y en los propios plenos”.

“El último de esos episodios tiene que ver con las críticas vertidas contra las inversión que supone el proyecto del Parque de Ocio de Los Cancajos, derivada del Remanente de Tesorería habilitado por el Ayuntamiento. La inversión de la que hablan en este caso los grupo de Coalición Canaria y el PSOE no afecta solo a las canchas de pádel, se trata de la terminación del Proyecto del Parque de Ocio de Los Cancajos, entre otras muchas inversiones que alcanzan los 2 millones de euros. La oposición lo sabe porque se les ha explicado detalladamente en Comisión y también en el último Pleno”, explica el alcalde, quien invita a la ciudadanía a ver la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado jueves 18 de julio (Ver aquí).

“Entre esos proyectos se encuentran también la obra de acerado de los aledaños al propio Parque de Ocio, la obra de mejora de la playa los Cancajos, la compra de nuevos terrenos, obras de nuevo alumbrado eficiente, obras de reposición y mejora de la red de suministro de agua en diversas zonas del municipio, obras de mejora en el Ayuntamiento de Breña Baja o en parques infantiles. También forman parte de los remanentes la compra de vehículos municipales, una intervención en el cementerio municipal de La Ratona, reformas en locales municipales para asociaciones de vecinos, el proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en la Escuela Infantil, intervenciones en la señalética de carreteras, entre otras”, detalla.

El alcalde añade que es “muy triste que los dos partidos de la oposición se dediquen solo a enviar notas de prensa plagadas de medias verdades o mentiras y no se molesten en traer a plenos y comisiones una sola propuesta de inversión para los dos millones de Remanente de Tesorería. No hay gran diferencia entre Coalición Canaria y PSOE en Breña Baja, parecen un solo partido, no tienen un proyecto para el pueblo, su único propósito es derrotar al alcalde sí o sí”.

“Algo similar sucedió hace algunas semanas con la Escuela de Verano, que ha podido ofrecerse de forma gratuita a las familias como novedad para esta edición 2024, gracias a la presentación de un proyecto por parte del Área de Servicios Sociales al Plan Corresponsable del Gobierno de Canarias”, dice.

“La Escuela de verano ha sido gratuita este año gracias al proyecto que presentamos al Plan Corresponsable. Pero los fondos del Plan Corresponsable no son infinitos. Los solicitamos cada año y en otras ediciones se han utilizado para otras cuestiones que el Grupo de Gobierno han entendido más urgentes porque los Servicios Sociales abarcan muchas realidades en materia de conciliación. Decirle a la ciudadanía que todos los años la Escuela de Verano puede ser gratuita es mentirle y desconocer el trabajo que se realiza en los Servicios Sociales municipales”, explica Borja Pérez.

Obras

“Lo mismo ha venido sucediendo en relación a las situación de diversas obras de recursos del municipio. No han dudado en trasladar información falsa a los medios. En el caso del Centro de Salud, saben que la competencia de las obras corresponde a la Consejería de Sanidad y al Área de Salud de La Palma, y pese a saberlo han querido trasladar que la problemática es municipal. Sobre el Parque de Ocio de Los Cancajos han llegado a decir que las obras estaban paradas cuando se estaban ejecutando, y ahora el problema es que queremos finalizar el proyecto. En relación al talud de la Playa del Fuerte sabían que el Ministerio de Defensa nos tenía que permitir acceder al Acuartelamiento. En cuanto nos dieron el permiso, finalizamos la obra. A sabiendas de todo eso, han lanzado comunicados que ocultaban parte de la información o directamente faltaban a la verdad”, lamenta Pérez.

“Otros aspectos sobre los que han deslizado información incierta han sido el funcionamiento del Portal de Transparencia y la puesta a disposición de información para la ciudadanía. Una actividad que, aunque ha sido puesta en duda por el Grupo Municipal Socialista, le ha valido al Ayuntamiento de Breña Baja la obtención de la nota máxima (10) en las dos últimas auditorías que realiza el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias a todas las corporaciones municipales”.