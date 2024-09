Más de 13.000 personas se dan cita en la primera edición de 'Burger Fest Canarias’ en Santa Cruz de La Palma

Más de 13.000 personas se dieron cita en Santa Cruz de La Palma este fin de semana con motivo de la celebración de la primera edición de ‘Canarias Burger Fest’ en La Palma, indica el Ayuntamiento de la capital en una nota de prensa.

“Un éxito rotundo de participación y acogida”, indican el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, y la concejala de Comercio y Desarrollo Local, Omaira Pérez.

“Se han superado todas las expectativas previstas pues desde que el viernes diera comienzo este evento a las 18:00 horas para continuar el sábado 14 de septiembre a partir de las 14:00 horas no dejó de acudir público de diferentes puntos de la Isla, visitantes, así como vecinas y vecinos de la capital palmera”, destacan Antona y Pérez.

La Concejalía de Desarrollo Local, se apunta en la nota, contó con el apoyo del área de Obras y Servicios Públicos para colaborar en el montaje del recinto. Desde la empresa organizadora de esta cita gastromusical con marca canaria, añade, destacan que “la celebración en Santa Cruz de La Palma ha sido una grata sorpresa a la altura de otras celebraciones en islas como Tenerife o Gran Canaria”.

El público, de todas las edades, señala, “no dudó en disfrutar de las propuestas más sabrosas de esta elaboración presentadas por establecimientos especializados de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, entre los que se encontraban All or nothing; Mostazza, Estarico, Chula, Frida, Malavida, Malditas Smashburgers, Canaria Foodtruck, Holy Smash Burgers, Samanfoodtruck, Buen rollito, Travel, Beers, El Baifo Street Food, Siete Islas Burger, además de Va de donuts, Gara, Agüita, Isla Verde, Armada, Ranilla y Tierra de Perros, entre otras cervezas artesanales”.

De hecho, a grega, “a lo largo de la tarde del sábado, algunos de los puestos tuvieron que colgar el cartel de ‘todo vendido’ debido a la gran demanda y expectación generada con los productos ofrecidos, como fue el caso de la sección dulce y algunos puestos de hamburguesas”.

Una jornada “diferente de ocio donde la música maridó a la perfección con la ambientación a cargo de djs como Juana la Cubana, MCR Selector, Beat Creator, DJ Santee, Revil Beat, Tana Sandoval, Sista Vibes y JR Rodríguez”.

Mejor hamburguesa Canarias Burger Fest Santa Cruz de La Palma

Esta cita también “se saldó con la celebración de un concurso donde Siete Islas Burger Bar se alzó con el Primer Premio a la Mejor Hamburguesa de la primera edición de Canarias Burger Fest de Santa Cruz de La Palma, mientras que las propuestas de El Baifo Street Food y Food Truck Buen Rollito consiguieron el segundo y el tercer premio, respectivamente”.

Además se llevó a cabo un concurso popular que otorgó a Food Truck Buen Rollito el galardón del Premio del Público a la hamburguesa más votada.