“Creo que ‘Los Enanos’ seleccionados en 2020 deberían bailar en 2025”

Es el alma del número más emblemático y querido de la Bajada de la Virgen. Alonso Lugo lleva cerca de 40 años como director artístico de la Danza de Los Enanos, que, por primera vez en su historia, y cuando se habían incorporado dos mujeres, no se celebró en 2020 y tampoco lo hará en 2021 porque la evolución de la pandemia no lo permite. “Ha sido tremendo, los chicos y las chicas estaban muy ilusionados, incluso con esa Bajada light prevista para este año; han entrado 18 miembros nuevos que se han quedado con las ganas de bailar, pero tenemos un grupo de whatsapp e intento no apagar la llama, darles esperanza, pero es que con la COVID no hemos podido ni estar juntos para hacer una comida”, ha asegurado a este digital. “A ver si pasa todo esto y nos podemos reunir; yo les digo que son jóvenes y que pueden presentarse dentro de cuatro años, que es lo que falta”, apunta, pero subraya que “yo mantendría dentro de cinco años (cuatro ya) el mismo número, están muchas de las ropas confeccionadas y se ha hecho un gasto de dinero tremendo, tenemos hecha más de media pelea”. “Hacer un acuerdo plenario, una reunión del patronato o lo que haga falta y mantener en 2025 el espectáculo de 2020”, propone Lugo, quien recalca que “hay que hacer una prueba física, y aquellos que sean aptos deberían participar en el número sin hacer una nueva selección, y si algunos no están preparados o por cualquier problema no pueden participar, se seleccionarían a otros para cubrir los que falten; sería partidario de respetar la elección de estos chicos y chicas que se han preparado de una manera extraordinaria, siempre que estén en condiciones”.

El impacto de la pandemia “ha sido penoso y traumático porque teníamos preparado un número para 2020 impresionante y estaba todo muy avanzado, y nuestra intención era empezar a ensayar, pero no pudo ser”, se lamenta Lugo, quien piensa ya en la próxima Bajada, pero advierte: “Hay otra cosa, que estaremos o no estaremos, porque uno tiene ya una edad y dentro de cuatro años no se sabe qué pasará, no sé si estaré en condiciones de dirigir el número, espero que la Virgen de las Nieves nos eche un capote; pero mi actitud es mirar a 2025 y después la vida dirá”.

Insiste en que “los chicos están muy tocados, he intentado dar ánimos, pero es que con esta situación tan rara y atípica, de ciencia ficción, no te puedes reunir con ellos; y era la primera vez que teníamos dos chicas, que son estupendas y que estaban totalmente integradas”. “Había mucho nivel en el aspecto físico entre los miembros y muchos se siguen preparando; uno de ellos, después de la selección, hizo cumbre en el Everest”, resalta.

“Tenía preparado un número que iba a ser la bomba, precioso, porque eran unos Enanos totalmente cambiados, había muchas sorpresas, José Gordillo y Carlos de León estaban conmigo para ayudarme en la coreografía y la escenificación, pero se quedó todo en un proyecto. Me queda pena de que no se haya podido representar el número de 2020, porque era digno de ver, apoteósico, con una puesta en escena brutal, pero se quedó”, concluye.