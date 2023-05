MAE presenta su candidatura al Ayuntamiento de Villa de Mazo

El Movimiento Alternativo Electoral (MAE) presentó recientemente la candidatura encabezada por Julián Delgado al Ayuntamiento de Villa de Mazo, indica en una nota de prensa. La plaza de Santa Rosalía, añade, fue “el lugar escogido para ello por la formación nacida en ese municipio, con presencia de numerosos simpatizantes que revivieron el momento de cuatro años atrás cuando se presentó la agrupación de electores”. En el acto intervinieron María José Hernández, secretaria general de MAE que repite como número dos en la lista municipal; Hermas Concepción; Roberto González, candidato al Parlamento; y Dulce García, candidata al Cabildo Insular, además del propio Julián Delgado.

Dio la bienvenida a los asistentes María José Hernández. “Somos del pueblo y de su gente”, comenzó señalando. Destacó, se apunta en la nota, que “siendo gente corriente, quieren trabajar por lograr una isla mejor para vivir”. Hizo un recordatorio del proceso “electoral anterior, de los dos concejales obtenidos fruto del hartazgo de la gente y cómo hoy se ha convertido en un partido político desde hace seis meses que ya suena en toda la isla de La Palma”.

A continuación, añade, intervino Hermas Concepción, integrante de la lista al Ayuntamiento de nuevo, primera alcaldesa del municipio, que defendió su visión de MAE como “un partido diferente, de futuro, de gentes serias, cansados de políticas que no tiene en cuenta a las personas. A MAE le importa la gente, el sector primario, el medio ambiente, las energías limpias, el turismo, la educación y la cultura y el respeto a los mayores. A política se viene a servir, no a buscar un sueldo”, concluyó. Finalmente pidió a los vecinos de Mazo que “le presten el voto y que dentro de cuatro años se lo retiren si MAE no ha hecho lo debido”.

El candidato de MAE al Parlamento de Canarias, Roberto González, que también forma parte de la lista al Ayuntamiento, afirmó que “el bipartito entre PSOE y PP que ha durado estos cuatro años se repetirá si los números lo permiten, pues aspiran ambos partidos a que el 28 de mayo sea un mero trámite para reeditar el pacto, señalando que el voto al Partido Popular sólo servirá para hacer alcaldesa de nuevo a la señora Pérez Corujo. Sólo MAE es alternativa de gobierno, por lo que frente al bipartito, la única fuerza política que no hará alcaldesa a la actual, será MAE, de manera que Villa de Mazo debe elegir entre lo mismo o la alternativa de cambio representada en Julián Delgado”. Recordó como en “el primer pleno, los dos concejales de MAE lograron sacar adelante la moción presentada para lograr la retransmisión de los plenos, debiendo acudir en amparo a la Diputación del Común ante la negativa del grupo de Gobierno a cumplir con lo aprobado”.

La candidata al Cabildo de La Palma, Dulce García, lamentó “el retraso que sufre Villa de Mazo a pesar de su privilegiada ubicación, contando con infraestructuras y recursos que no tiene consecuencias en el desarrollo del municipio”. Considera que “el municipio es una joya sin pulir. Se compromete a que Villa de Mazo sea una prioridad del Cabildo porque Mazo refleja lo que es La Palma. El desarrollo económico de la Isla pasa por el sector primario y ahí Villa de Mazo tiene mucho que decir. Hay que mejorar la gestión de los residuos para que el municipio no tenga que recibir tanta carga”. Se refirió también “a la falta de la residencia de ancianos que aún no ha comenzado y que deber ser otra prioridad”. Pidió “el voto para MAE en el lugar del inicio del partido que ya trasciende al municipio”. Considera que “Villa de Mazo merece a Julián Delgado, lo mejor que puede votarse en Mazo”.

El candidato a la Alcaldía de Villa de Mazo, Julián Delgado, se apunta en la nota, comenzó su intervención transmitiendo “la belleza del lugar elegido y que los 15 barrios del municipio tienen encanto como para haber podido realizar esta presentación”. Expresó que “a día de hoy mantienen las ilusiones del inicio, un entusiasmo compartido que ha hecho una forma de hacer política diferente. A MAE le mueve trabajar por la gente”. Lamentó que “durante estos cuatro años se hayan rechazado las propuestas de MAE simplemente porque las haya formulado MAE, poniendo como ejemplo el rechazo a la bajada del IBI, aprobada posteriormente por el grupo de Gobierno. Se comprometió a respetar a todos los concejales si resultara elegido alcalde, lo que no ha sucedido siempre estos cuatro años. Hizo un repaso de los principales problemas del municipio, como es el sector primario. Se ha perdido la oportunidad estos cuatro años de prestar ayuda a distintos sectores, de realizar importantes obras más allá del asfalto, como es la red de riego de la parte alta del municipio. Lamenta que si comparamos la cultura de hace cuatro años con la de ahora, ha habido un retroceso, al irse perdiendo distintos grupos como la coral. Hizo especial referencia a los mayores, cuya asociación no recibe el apoyo necesario para realizar sus actividades”.

Aspira, se señala en la nota, a que “lo que está plasmado en el programa se lleve a cabo. Cree que hay otra forma diferente de hacer política. Confía en que el pueblo haya detectado lo sucedido estos cuatro año en los cuales se ha perdido una oportunidad única al no ser capaces de ejecutar es decir gastar lo que se publicaba continuamente. Podemos afirmar que esta ha sido la legislatura del anuncio y del titular. En los próximos días durante la campaña las personas que componen la candidatura de MAE, explicarán el programa electoral en el contacto con la vecindad”. Indicó que “es una satisfacción que el grupo humano se mantenga con algunas incorporaciones, siendo esa cohesión interna de MAE fundamental para llegar hasta aquí”. Concluyó el acto “llamando a cada una de las mujeres y hombres que le acompañan en la lista, a las que le agradece su disponibilidad y entrega para prestar un servicio público a las vecinas y vecinos de Villa de Mazo”.