El enigma de las manifestaciones

Con tanta tecnología

cuesta trabajo entender

lo difícil que es saber

cuántas personas había.

No es pueril la porfía

de contar manifestantes:

si cuentan los convocantes

hay personas a millones,

que sólo son dos montones,

si cuentan los gobernantes.

Jócamo, 19.XI.2023

NOTA: No es una novedad, pero llama poderosamente la atención las diferencias abismales que se publican en cuanto al número de participantes en las manifestaciones.

Lo mismo se habla de unos pocos miles que de millones: “De 80.000 a 1.000.000; de alrededor de 100.000 a más de 1.000.000”, según sea la fuente informante.

No es que en ello nos vaya la vida, pero con la tecnología disponible en la actualidad, cuantificar de forma bastante aproximada a la realidad una cifra, no parece tan difícil. Sin embargo, no hay manera de tomarse en serio las cifras que se publican, que lejos de informar, desinforman.

El dato en sí, puede que no tenga mayor importancia, pero contribuye a fomentar la falta de rigor que impera en el mundo de la información, especialmente cuando gira en torno a la política.