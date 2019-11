Borja Pérez: “Creo que el 10N el PP tendrá la oportunidad de volver a ser la voz de La Palma en Madrid”

Borja Pérez Sicilia, candidato del PP por La Palma al Senado, cree que en las elecciones del próximo domingo “el PP tendrá la oportunidad de volver a ser la voz de La Palma en Madrid”. Espera “que los palmeros y palmeras apoyen un proyecto de crecimiento económico, que piensan en los mayores, en los jóvenes, en los autónomos o en los que se dedican al sector primario”. “Llevamos un año y medio, desde que el PSOE llegó al poder, de brazos cruzados y ha llegado el momento de que nos den la oportunidad, al PP, de cambiar el rumbo de esta situación”, dice.

-¿Por qué pide el voto para el PP?

-La Palma necesita que tengamos un gobierno sensible con la isla, que nos tenga presenta en su agenda. Desde el Partido Popular ya hemos demostrado que nos importa La Palma, y prueba de ello es que precisamente las grandes obras que se han hecho en la isla han sido con el PP en el gobierno. Es el caso de la mejora que se ha hecho en la carretera de acceso al Roque de Los Muchachos, con un presupuesto de 9 millones de euros; 1 millón en el año 2016 y 4 millones en 2017 y 2018, respectivamente. La transformación que ha supuesto para la capital palmera la rehabilitación de la playa, o la Cueva de Las Palomas que si hoy está abierta es gracias a la inversión que hizo el Partido Popular estando en el Ejecutivo. Estos son algunos ejemplos, pero tengo que recordar que desde el año 2016, con Mariano Rajoy en el Gobierno, las inversiones en Canarias y, especialmente en La Palma, han ido creciendo hasta que llegó el PSOE de Pedro Sánchez a La Moncloa y frenó los planes que tenía mi partido para nuestra isla. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que estaban aprobados, había una partida de 8 millones de euros para el riego agrícola que el PSOE quiso quitar a nuestros agricultores e in extremis el Gobierno de Sánchez rectificó y transfirió. A este ejemplo también le podemos sumar que aún no sabemos dónde está la partida de 1,1 millones de euros que el gobierno del PP aprobó, para el acondicionamiento del litoral de la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma y de las Maretas de Mazo. Un dinero que ni está ni se le espera si sigue Sánchez al frente del Gobierno.

-Hace seis meses estuvo a punto de lograr el escaño al Senado. ¿Confía en conseguirlo el próximo 10N?

-Durante estos meses, aunque han sido pocos, se ha visto el trabajo que han hecho otros por llevar la voz de La Palma al Senado, y creo que ahora sí ha llegado el momento de que nos den, al Partido Popular, la oportunidad de volver a dar voz a La Palma en Madrid. La mayor confianza que puedo tener es que el domingo todos los palmeros y palmeras voten por el proyecto de crecimiento económico, que piensan en los mayores, en los jóvenes, en los autónomos, o en los que se dedican al sector primario en nuestra isla. En definitiva, que voten por el proyecto, que nos va a devolver la ilusión, del Partido Popular. Por último, me gustaría hacer un llamamiento para que esta vez no se divida el voto, porque ya vimos en las anteriores elecciones como casi 6.000 votos no lograron tener representación, y cuando se divide el voto de la derecha quien gana es la izquierda.

-¿Cuáles serán sus prioridades en la cámara alta si resulta elegido?

-Lo primero que haré será acercar el Senado a La Palma, para que los palmeros y palmeras conozcan de primera mano lo que se puede hacer, la importancia de esta cámara y trasladaré al Senado las propuestas que preocupan a nuestros vecinos. También quiero sentarme con todos los ayuntamientos de la isla, sean del color que sean, así como con el equipo de gobierno del Cabildo Insular para poder ofrecer soluciones a los problemas a los que se están enfrentando o se pueden enfrentar en un futuro. Si salgo elegido senador el domingo, prometo dejarme la piel por los intereses de los palmeros y ser la voz que defienda propuestas serias de nuestra isla, así como los intereses de La Palma en los próximos PGE. También debo decir que seré muy crítico con aquel gobierno que no cumpla con nuestra isla.

¿Qué modelo económico defiende para La Palma?

-Creo que debemos diversificar nuestra economía. Por un lado, debemos atraer a nuevos sectores, y por otro potenciar los que ya tenemos. Dentro del entorno rural tenemos que trabajar con medidas específicas para que jóvenes y familias decidan apostar por los pueblos. Para ello es fundamental que se trabaje por la implantación de tecnología, o que se ofrezcan incentivos para los que decidan emprender en este sector. Otro punto importante es apostar más por el turismo, creo que aún queda mucho por hacer en este sector, y es fundamental para el crecimiento de nuestra isla. Por ejemplo, en los últimos años a penas se han abierto hoteles en La Palma, tenemos que agilizar los trámites burocráticos para facilitar a los empresarios que puedan emprender en nuestra isla, ya que esto se traduce en nuevos puestos de trabajo, así como crecimiento económico en la isla. Por último, no quiero olvidarme de los jóvenes, tenemos que escucharles y ofrecerles un futuro con oportunidades en la isla, no podemos dejar que nuestro talento se vaya de ella.

-Si obtiene el apoyo de los palmeros, ¿tendrá tiempo para compatibilizar los cargos de alcalde y senador?

-He demostrado que tengo muchas ganas de seguir trabajando, como lo he hecho hasta ahora, por Breña Baja, y también con la ilusión de asumir el reto de defender a mi isla en el Senado. Me considero una persona seria, responsable y preocupada por lo que pasa en mi municipio y en mi isla, y por eso acepté ser el candidato al Senado. Afortunadamente, durante estos años en el Gobierno de mi municipio, hemos demostrado que sabemos gestionar y que los hacemos bien. Además, cuento con un equipo fuerte que trabaja diariamente porque Breña Baja siga creciendo.

-¿Qué mensaje quiere hacer llegar al ciudadano que no tiene intenciones de votar el próximo 10N?

-Sé y comprendo que hemos sometido a un fuerte estrés a la sociedad con tantas votaciones en tan poco tiempo, pero nos jugamos mucho el próximo 10N. Les pido a todos los palmeros y palmeras un esfuerzo para que el domingo vayan a votar porque está en juego el futuro de las pensiones de nuestros mayores, las ayudas al sector primario, al turismo, el crecimiento económico, el empleo, así como las inversiones en nuestra isla. Llevamos un año y medio, desde que el PSOE llegó al poder, de brazos cruzados y ha llegado el momento de que nos den la oportunidad, al PP, de cambiar el rumbo de esta situación.