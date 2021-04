CC: “Volvemos a denunciar que los usuarios del Centro de Triana pasan hasta 24 horas sin atención de enfermería”

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo ha vuelto a denunciar en el pleno celebrado este viernes que “los usuarios del Centro de Atención a la Discapacidad de Triana pasan periodos de hasta 24 horas sin atención de enfermería porque no se han cubierto todas las plazas de estos profesionales”, se informa en nota de prensa.

“Ya denunciamos esta grave situación en el pleno de octubre y la consejera de Asuntos Sociales, Nieves Hernández, se comprometió a resolver el problema”, recuerda Ángeles Fernández. “Han pasado más de 6 meses y no se ha hecho nada al respecto, a pesar del alto riesgo que supone para los internos”.

“Actualmente, toda la carga de trabajo se reparte entre dos enfermeras, quedando el centro, de manera periódica debido a la alternancia de turnos, más de 24 horas sin servicio de enfermería. El personal de enfermería es el responsable de la administración de la medicación, por ejemplo, y de atender a los usuarios que presentan patologías que requieren seguimiento diario”, aclara Fernández.

“Hoy, al igual que pasó hace más de 6 meses, la respuesta de la consejera de Asuntos Sociales, Nieves Hernández, es que en el mercado laboral de la isla no hay profesionales de enfermería para contratar. No hemos avanzado nada”, lamenta Ángeles Fernández, “y es un ejemplo más de que en este grupo de Gobierno del Cabildo los problemas se van quedando estancados porque no se hace un seguimiento para que se solucionen”.

“Nosotros creemos que este problema tiene entidad suficiente como para plantearse una mejora en las condiciones laborales que se ofrecen a estos profesionales para hacerlas más atractivas”, explica Fernández, y así se lo propuso hoy a la consejera de Acción Social en el pleno.

Coalición Canaria “llamó también la atención sobre el hecho de que en los dos meses que lleva de baja la directora del centro, la han sustituido hasta tres personas diferentes”.

“Este caso también tiene que ver con las condiciones laborales que se ofrece a estos profesionales, ya que los tres se han ido porque les han ofrecido otros trabajos con mejores condiciones. Si los profesionales cualificados no quieren trabajar en el Centro de Triana, creo que es algo sobre lo que hay que reflexionar sentándose a hablar con la empresa concesionaria del servicio”, plantea.

“Nos preocupa que la buena gestión del centro se pueda ver afectada con un cambio en la dirección del centro cada pocas semanas y, sobre todo, nos preocupa que por falta de personal no se pueda garantizar una atención segura a los usuarios y usuarias”, advierte la consejera de CC.