Carla Antonelli: “Cuando vamos a decidir cuál es nuestra vida, hemos perdido muchos años”

La senadora Carla Antonelli fue la primera mujer trans en tener un cargo público en España. Una ‘Mujer Volcán’, como ella misma se define en su libro, que abrió camino al resto con su lucha incansable por los derechos del Colectivo LGTBI+. Este miércoles se abre en canal en el plató de LOVE TV, donde verbaliza uno de los mejores consejos que le dieron a sus veinte años: “Carla, nunca hagas nada de tu vida por y para los demás. Mírame a mí, no salí del armario hasta que murieron mi padre y mi madre por respeto a ellos, y perdí toda mi vida. Ahora, con mis 60 años, estoy viviendo una vida que tenía que haber comenzado a vivir posiblemente hace cuatro décadas”.

Antonelli relata que el nombre de ‘La Mujer Volcán’ elegido para el libro de sus memorias simboliza como en un entorno tranquilo “debajo hay algo que en un momento dado se puede revelar y surgir”. La senadora explica que en su vida cotidiana es conciliadora, pero cuando habla para defender sus derechos lo hace “desde las tripas”.

Reescribir su propia historia ha sido un proceso complejo: “Mucha gente se ha sorprendido al ver que me he abierto en canal, hemos entrado en todos los charcos, en cosas que jamás he exteriorizado, como la violencia machista, las drogas…”.

“Somos capaces de involucionar, vivimos tiempos oscuros”

Carla Antonelli explica durante su entrevista en LOVE TV que sintió que era ahora cuando tenía que contar toda su historia porque estamos viendo que “somos capaces de involucionar, vivimos tiempos oscuros”. La senadora verbaliza que su intención es trasladar que cada uno puede decidir sobre su propia vida.

“La normalidad no es otra cosa que aquello que se repite de forma cotidiana, por eso contar nuestras historias es la única manera de avanzar hacia el respeto”, cuenta la actual senadora.

“Cuando vamos a decidir cuál es nuestra vida, a lo mejor hemos perdido muchos años por medio”

Antonelli aclara que, aunque viene de una época donde no tenía referentes, ha entendido que todavía la familia y el entorno condiciona la vida de las personas trans y del colectivo en muchas ocasiones, y “cuando vamos a decidir cuál es nuestra vida, a lo mejor hemos perdido muchos años por medio”.

De hecho, cuenta que nunca olvidará que a sus veinte años, cuando “tenía unas grandes batallas internas” por los alejamientos familiares, un amigo le dijo: “Carla, nunca hagas nada de tu vida por y para los demás. Mírame a mí, no salí del armario hasta que murieron mi padre y mi madre por respeto a ellos, y me perdí toda la vida. Ahora, con mis 60 años, estoy viviendo una vida que tenía que haber comenzado a vivir posiblemente hace cuatro décadas”.

Más de media hora de conversación con la periodista Micaela García plasman la historia de vida de Carla Antonelli, toda una referente para el colectivo. Una ‘Mujer Volcán’ que ha sido capaz de todo y que hoy, con años de lucha a sus espaldas, cuenta en LOVE TV.