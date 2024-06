Un estudiante del IES Alonso Pérez Díaz obtiene una de las notas más altas de la EBAU de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

A Diego Cabrera Martín le dieron hace poco la noticia de que su nota final en la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) de este curso fue una de las notas más alta de la provincia (13,81). De madre de Santa Cruz de La Palma y de padre de Breña Alta, llega a esta entrevista en el IES Alonso Pérez Díaz, el instituto de Santa Cruz de La Palma donde cursó Bachillerato, con una cara que reboza serenidad y satisfacción, con un aire de misión cumplida.

¿Cómo te encuentras después de recibir esta noticia?

Muy bien. Orgulloso, evidentemente, y con ganas de ir a Tenerife a recoger el diploma el próximo viernes 28 de junio.

Para sacar una nota como esta hay que echar muchas horas de trabajo, ¿no?

La verdad es que sí. Yo creo que es resultado de llevar dos cursos estudiando a fondo. En realidad, ya desde la ESO tenía un buen ritmo de trabajo.

Tu especialidad son las ciencias, ¿eres un científico puro?

No, aunque soy de ciencias, me gustan mucho las letras. Eso sí, la carrera que voy a estudiar es de ciencias.

¿Ya tienes claro lo que vas a hacer?

Sí, ahora voy a Madrid a estudiar una ingeniería nueva que se llama Ingeniería de la Energía. Trata de las maneras de obtener la energía y cómo comercializarla y transportarla. Esto ahora tiene muchas salidas sobre todo con el tema de las energías sostenibles, de las renovables. De hecho, tengo que presentar la solicitud esta tarde. Las notas definitivas salieron esta mañana. Hasta ahora eran las provisionales. La verdad es que tengo muchas ganas. Estoy muy motivado.

¿Alguna idea de dónde te ves trabajando en un futuro? ¿Alguna posibilidad de volver a La Palma o a Canarias?

Ojalá, ojalá, pero tengo la impresión de que el empleo en Canarias está un poco regular para la juventud. Igual me equivoco. En realidad, siempre he pensado más en irme a la Península, incluso al extranjero. Obviamente volveré para visitar a mi familia, pero de momento, me veo más bien quedándome en la Península.

¿Dónde estudiaste antes de venir aquí?

Estudié primaria en el CEIP Miranda, en Breña Alta. Luego hice la ESO en el IES Luis Cobiella Cuevas. Cuando acabé 4º, muchos amigos se fueron a la Escuela de Arte y yo decidí venir aquí. Buscaba un cambio de aires.

Estos años en el Alonso Pérez Díaz, ¿qué tal?

Mis tíos estuvieron en este instituto y me hablaban maravillas. Decían que había sido su mejor etapa educativa y me animé a venir. La verdad es que no me arrepiento para nada. Los compañeros y los profesores son muy cercanos, muy cariñosos. Hay profesores con mucha vocación y que realmente te preparan para la EBAU y para la universidad. Te ayudan mucho, no te sientes tan solo en el bachillerato. Lo he disfrutado mucho. También he hecho muchos amigos. Nos arropamos y nos acompañamos mutuamente durante todo el proceso. Somos un grupito bastante grande.

Aparte de los estudios, ¿algo que te guste?, ¿alguna afición?

Me gusta mucho la música. Tengo cedés, vinilos. Me gusta mucho Jeff Buckley, PJ Harvey, FKA Twigs, Cranberries. Me gustan en general todas las artes, sobre todo el cine. También me gusta la filosofía. Leo bastante filosofía. Y, claro, salir por ahí con mis amigos.

O sea que, ahora en verano, algo de fiesta habrá, ¿no?

Sí, sí, yo creo que más de una caerá.