Isla Bonita Moda da la bienvenida a ‘Álexmenorca’ a su familia de firmas

El sello de garantía de calidad Isla Bonita Moda -impulsado por la Consejería de Promoción Económica a través de la empresa pública Sodepal del Cabildo Insular de La Palma- anuncia la nueva incorporación a su programa de moda de la firma ‘Áexmenorca’, fundada por el creativo balear Álex Menorca en 2018 al tiempo que inicia sus estudios de Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, informa la entidad.

Natural de Mahón (Menorca) y residente en el municipio de Tijarafe, Álex Cortés es “un fuerte defensor de la inclusión en el sector de la moda que ha contado desde sus inicios con personas en riesgo de exclusión social en todas sus colecciones. Además, la marca colabora con diferentes asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para poder dar visibilidad a todas aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad”.

En octubre de 2022 presentó su colección ‘Esencia’, inspirada en los llamados “Kalbelia” -comunidad poblacional al norte de la India- y su moda característica, reflejando su folklore y estética mediante colores, encajes tradicionales y asimetrías. La colección fue premiada con la mención honorífica en el Certamen de Jóvenes Diseñadores en el marco de la Semana de la Moda de Castilla y León.

Después de trabajar en proyectos personales como ‘Lo Imposible’, ‘Mabui’ o ‘Misión 2021’, en la actualidad Álex Cortés se encuentra inmerso en la producción de su próxima colección que verá la luz este año, y para la que ha buscado la colaboración con la firma de joyería de autor Atelier El Tesoro -firma adherida a Isla Bonita Moda- para la creación de las joyas y accesorios, así como también colaboraciones con artesanas de la zona de Garafía para la elaboración de algunas prendas de punto.

Para Miriam Perestelo -consejera delegada de Sodepal- la incorporación de la firma ‘Álexmenorca’ a la familia de proyectos que integran Isla Bonita Moda “es el fiel reflejo de la gran cantidad de oportunidades que la isla y el sello ofrecen a tantos talentos de la escena nacional e internacional, profesionales que también eligen La Palma para desarrollar todo su potencial creativo y empresarial en el competitivo sector de la moda. En este sentido, estamos encantados de recibir el talento de este nuevo proyecto del que pronto disfrutaremos de grandes éxitos compartidos”.

Para Álex Cortés, “después de un viaje en solitario, me he dado cuenta de que para poder seguir progresando en la dirección adecuada debo tener un respaldo que me asesore y me guíe en los aspectos comerciales, empresariales y de infraestructura que se plantean en los próximos proyectos. Formar parte del sello me ayudaría mucho a desarrollar mi carrera profesional dentro del sector. Otro de los aspectos importantes por los que creo que podemos crear buenas sinergias es en la puesta en común de los valores y ética de trabajo, poniendo en valor la virtud de tantos y tantos artesanos que predominan en el sector en la isla”.