Malena Alterio: “Un Goya es un Goya, pero estar en Festivalito La Palma te nutre el alma”

“No faltó ‘el barraquito’ para un rato entre colegas con la grandísima Malena Alterio, que nos tocó el corazón y nos sacó la mayor de las sonrisas, en una charla cercana y distendida, sobre su trayectoria y la experiencia de venir al Festivalito La Palma como homenajeada”, indica la organización del certamen en una nota de prensa.

“Festivalito La Palma te nutre el alma”, es una de las definiciones que Malena Alterio “nos dedicó” durante su encuentro con el público en el Bar Central de El Paso“. Porque, ”sin duda, a Malena Alterio no le faltaron las palabras de cariño, el buen humor y la humildad que la caracteriza en todos y cada uno de los momentos que nos regaló con su visita“.

“Me alegra el corazón; porque no por ser sencillo o casero, deja de ser enriquecedor. Un Goya, es un Goya, pero estar aquí es estar aquí; me conecta con el oficio”, dijo Alterio cuando, se apunta en la nota, le preguntamos por la comparación entre vivir la experiencia de ganar premios, como el Goya a Mejor Actriz Protagonista que recibió este año, y venir a un festival como Festivalito La Palma. Ilusionada subrayaba la magia de La Palma Rueda porque “puedes imaginar y no tener presión de que no te puedes equivocar” y, para ella, eso te hace conectar con lo que haces. Por supuesto, ahí vino el gran consejo para los participantes del certamen: “Hagan, hagan mucho, hay que hacer; diviértanse y equivóquense”.

Uno de los momentos más emocionantes del encuentro, Malena “nos los regaló” cuando expresó lo que significó para ella recibir la Estrella Polar de Festivalito La Palma. “Es un premio muy conmovedor porque me conmueve lo que se hace aquí”, confesó Malena; que también declaró sentirse “especial”, por la diversidad de artistas que han recibido el reconocimiento.

Por supuesto, no faltó la charla sobre su carrera, las curiosidades y las anécdotas de una de las actrices más reconocidas del panorama español, que por primera vez pisaba La Palma y que tiene muy claro que…“No me fui y ya estoy deseando volver”.

