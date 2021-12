La Palma continúa en nivel 2 de alerta sanitaria por COVID-19

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves la actualización de los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, con datos consolidados a 22 de diciembre, sobre la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19, que sube a la isla de La Gomera a nivel de alerta 2. El resto de islas continúan una semana más en el nivel de alerta que tenían: Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3, La Palma en nivel 2; El Hierro y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) en nivel de alerta 1, identificado con el “semáforo verde”.

El cambio de nivel en La Gomera entra en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes, 27 de diciembre, quedando supeditado a revaluaciones periódicas.

El informe detalla la situación en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, cuyos datos indican que las tres islas con los nuevos criterios establecidos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se mantienen en el nivel de alerta 3 pero es necesario seguir observando estrechamente la evolución de los indicadores asistenciales en los próximos días por si se produjera algún cambio, sobre todo, en Tenerife y Gran Canaria, se indica en un comunicado de la Consejería de Sanidad.

Hay que tener en cuenta, añade, que los indicadores para la valoración de riesgo y niveles de alerta de transmisión de COVID-19 fueron modificados a finales de noviembre por el Ministerio de Sanidad dado el contexto actual de altas coberturas de vacunación y el descenso de gravedad y letalidad entre los casos infectados, por lo que se hizo una revisión al alza de los umbrales de los indicadores de incidencia de la enfermedad, dando mayor peso a los asistenciales.

En este contexto, en Tenerife y en Gran Canaria los indicadores asistenciales de ocupación de camas convencionales se encuentran en riesgo medio en Tenerife y en riesgo bajo en Gran Canaria y los de camas UCI, en riesgo medio en ambas islas, por el momento. Asimismo, la tasa de nuevas hospitalizaciones por 100.000 habitantes tanto en planta como en UCI se encuentra en ambas islas en riesgo bajo.

Datos totales

En el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, entre el 14 y el 20 de diciembre, se notificaron 10.342 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento del 186 % en el promedio diario de nuevos casos en relación con la semana anterior.

Aumento del 168 % de la Incidencia Acumulada a 7 días

La tasa de IA a 7 días en el conjunto de Canarias aumentó un 186%, de manera que, de un promedio semanal de 166,2 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 475,29 casos esta semana. El mayor ascenso se observa en la isla de Tenerife. La mayoría de las islas se encuentran en nivel de riesgo muy alto, excepto La Palma, La Gomera y El Hierro, que se encuentran en nivel de riesgo alto.

La IA a 7 días en personas de más de 65 años se encuentra en riesgo muy alto en Tenerife y Fuerteventura, en riesgo alto en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera, en riesgo medio en La Palma, y en circulación controlada en El Hierro.

La tasa de IA a 14 días aumenta en gran medida en Tenerife y, por tanto, también en el conjunto de la Comunidad Autónoma, un 123%, y se asciende de nivel de riesgo medio a nivel de riesgo muy alto. Tenerife y Fuerteventura se encuentran en nivel de riesgo muy alto, Gran Canaria y Lanzarote en nivel de riesgo alto, y La Gomera, La Palma y El Hierro en riesgo medio.

La Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de mantener las medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión de la COVID-19: uso de mascarilla cubriendo perfectamente nariz y boca cuando esté indicado, especialmente en interiores; respeto a la distancia social; mantener ventilación cruzada y la higiene de manos.

Indicadores asistenciales

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas se mantiene en riesgo bajo durante la última semana, igual que la semana anterior, siendo en promedio 258 las camas ocupadas (4,9% de ocupación promedio en la última semana). En la mayoría de las islas, el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo, salvo en Tenerife, que está en riesgo medio, y en Lanzarote, La Palma y El Hierro, que se encuentran en riesgo muy bajo.

Ocupación de UCI en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en riesgo medio

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que comenzó hace cinco semanas, aumentando un 9,5 por ciento respecto a la evaluación anterior. En el conjunto de la Comunidad Autónoma se ha pasado de un promedio de 58 camas UCI ocupadas hace dos semanas a 63 en la última semana, con un porcentaje de ocupación del 12,7% y riesgo medio. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura se encuentran en nivel de riesgo medio, La Palma en riesgo bajo, y Lanzarote, La Gomera y El Hierro, en circulación controlada.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 30 días se mantiene en 67 años

El 58,8% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante los últimos 30 días no había recibido la pauta de vacunación completa. El 65,3% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticadas en los últimos 30 días no tenía patologías previas. Este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar, en los que el 77,5% no tenía otras patologías conocidas.

Cambios en los horarios de cierre

El Consejo de Gobierno también ha dejado este jueves sin efecto la ampliación de los horarios de cierre de aquellos establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior para los niveles de alerta 1, 2 y 3 que se habían aprobado el 9 de diciembre.

Por lo que entran en vigor, apunta en la nota, los establecidos en el Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, que recoge las medidas limitativas que conforman los distintos niveles de alerta, que pueden ser temporalmente levantadas o moduladas total o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales que resulte posible, en función de la situación epidemiológica. Así, los horarios quedan del siguiente modo con carácter general:

Nivel 1: el horario de cierre se establece en las 3.00 horas

Nivel 2: el horario de cierre se establece en las 2.00 horas

Niveles 3 y 4: el horario se establece a la 1.00 horas

Estos horarios pueden ser modificados con el uso del certificado covid voluntario en aquellos establecimientos que lo implanten y con ello puedan beneficiarse del horario de cierre del nivel inmediatamente inferior al del que se encuentre la isla en cuestión.