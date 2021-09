DIRECTO | Siga la última hora de la erupción del nuevo volcán en La Palma

20:12 h, ayer

Los vecinos y vecinas del barrio de Todoque, en La Palma, han regresado a sus viviendas esta tarde para recoger sus enseres ante la amenaza de que la colada del nuevo volcán acabe con la localidad antes de alcanzar el mar. Los residentes han sacado a toda prisa neveras, colchones y hasta sillas de ruedas ayudados por agentes de seguridad.

Decenas de furgonetas y vehículos han salido este mediodía del barrio de Todoque, inundado por la ceniza, cargados con colchones, neveras con fotos y sillas de ruedas. Una de las vecinas, sentada encima de sus pertenencias, no dejaba de llorar. Otro vecino advertía a la Guardia Civil de que una mujer se había atrincherado en su vivienda, y amenazaba con no salir de allí si no le dejaban llevarse con ella a sus animales.

Una crónica de Natalia G. Vargas

