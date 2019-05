Dicho esto, ¿dónde se han quedado reflejados los comportamientos infantiles que no se adecuan a lo que, por regla general, se espera en el desarrollo infantil? Estoy hablando de todos esos niños, cada vez, más, a los que se les diagnostica algún trastorno del desarrollo, sobre todo los que tienen que ver con el área social. Pues no, estos personajes no suelen aparecer en los libros infantiles… Conóceme, de Iru Expósito, nos da la posibilidad de adentrarnos en el día a día de un personaje que -aunque no se comente abiertamente- es obvio que tiene dificultades para conectar con otros.

Maita es una niña que se acaba de mudar de casa y se tiene que enfrentar al dilema que le supone conocer a otras personas. Al poco de llegar a su nueva casa, aparece Lua, otra niña, que la invita a una fiesta. ¡Qué ilusión! No obstante, en la fiesta hay un montón de gente extraña y mucho ruido. Eso a Maita no le gusta nada…

Esta pequeña aventura de Maita nos pone en la piel de una niña que ve el mundo de una forma diferente. Además, para recalcar este último aporte, la historia está acompañada de un sistema de pictogramas que ayuda a la comprensión del texto, cosa que facilita la lectura no solo para aquellos que tengan algún tipo de dificultad lectora o de comprensión, sino para los más pequeños de la casa que aún no saben leer.

Conóceme es un canto a la diversidad y a la tolerancia, partiendo de un personaje adorable y un entorno fácilmente reconocible.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019

Guión y dibujo © Iru Expósito, 2019