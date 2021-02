Las otras cifras de la inmigración: el 15% son menores, el 5% mujeres y el 70% llega a Gran Canaria

Cruz Roja ha expuesto este martes en el Senado algunas cifras hasta ahora desconocidas que completan el cuadro de un año histórico en la afluencia de inmigrantes a Canarias: casi el 15% de los que desembarcaron de una patera en 2020 en las islas eran menores, el 5% eran mujeres y un solo territorio concentró el 70,5% de las llegadas: Gran Canaria.

El Ministerio de Interior publica cada quince días en balance acumulado de inmigrantes llegados en patera a Canarias, que en 2020 se cerró con 23.023 personas en 745 barquillas, cifra que queda por debajo del año récord de la "crisis de los cayucos", cuando las islas recibieron a 31.678 personas en embarcaciones precarias.

Sin embargo, los datos oficiales se quedan en esa cifra y no dan más detalles adicionales que su comparación con 2019, lo que revela que la llegada de inmigrantes a Canarias se multiplicó por ocho.

El presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, ha trasladado al Senado los datos que la ONG recopila como protagonista en primera línea de la Ruta Canaria, ya que sus voluntarios atienden casi el 100% de los desembarcos y trabajan en la gran mayoría de los espacios de acogida habilitados en las islas.

El Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes asistió el año pasado en Canarias a 23.322 personas rescatadas de pateras o cayucos, de las cuales 22.205 eran hombres (95,21%) y 1.117 mujeres (4,78%).

Por islas, 16.463 llegaron a Gran Canaria (70,59%); 3.669, a Tenerife (15,73%); 1.394, a Fuerteventura (5,97%); 909, a Lanzarote (3,89%); 752, a El Hierro (3,22%); 111, a La Gomera (0,47%); y 24 a La Palma (0,10%).

Cruz Roja también pone cifras a los menores: de los 23.322 inmigrantes a los que asistió en 2020 en Canarias (hombres o mujeres), considera que 3.462 menores de edad (14,84%).

Se trata de otro dato nuevo. Se sabía que en este momento el Gobierno de Canarias acoge a 2.656 inmigrantes que aseguran no haber cumplido los 18 años, pero esa cifra es parcial: se refiere solo a inmigrantes no acompañados, ya que no incluye a los niños que han llegado con sus progenitores y que, en algunos casos, ya no siguen en las islas, porque el Ministerio de Migraciones acepta su reubicación en la península por razones de vulnerabilidad.

Cruz Roja también ha revelado al Senado la cifra de personas que siguen en este momento en algunos de 49 espacios de acogida que gestiona para el Ministerio de Migraciones en Canarias: 8.400.

Finalmente, la ONG ha mostrado hasta qué punto la reactivación de la ruta atlántica, que comenzó a notarse con fuerza en agosto de 2019, cogió desguarnecida a Canarias en esta materia.

En septiembre de 2019, las plazas de acogida que gestionaba Cruz Roja en las islas eran 16, cuando el balance de inmigrantes llegados a Canarias hasta esa fecha del año era de 613, un 23,6% por encima del año anterior (dato del Ministerio del Interior).

Al comenzar octubre de 2020, Cruz Roja tenía 1.000 plazas de acogida en Canarias, cuando los llegados desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre eran ya 6.081, un 523% más.

Y en este momento, dispone de una capacidad de más de 10.000 plazas, la mayoría de ellas habilitadas "gracias al apoyo del sector hotelero, al estar desgraciadamente desocupado debido a las consecuencias de la pandemia".