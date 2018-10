El Ayuntamiento de Mogán aún no ha informado al Diputado del Común sobre la situación del edil Domingo Rodríguez

El Diputado del Común, a través de un escrito dirigido al concejal Domingo Rodríguez, ha informado al Ayuntamiento de Mogán que está incumplimiento con la obligación legal de atender todos los requerimientos de información que necesiten los diferentes concejales de la corporación “como medio necesario para dar respuestas a las quejas formuladas por los ciudadanos”. Esta comunicación oficial es el fruto de una queja presentada el 13 de diciembre de 2017 en la que el edil solicitó la intervención del Diputado del Común, “para frenar los abusos que estaba protagonizando la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno”, señala el grupo municipal de Nueva Canarias en la localidad sureña.

En aquella ocasión los concejales Domingo Rodríguez, Isabel Santiago mantuvieron una reunión con Jerónimo Saavedra, en la que le comunicaron toda la situación que se ha generado en el Municipio de Mogán tras la implantación del Reglamento Orgánico Municipal. Pero gran parte de la conversación giró sobre la situación en la que se encuentra el concejal no adscrito Domingo Rodríguez, ya que desde agosto de 2017 no ha sido convocado a ninguna sesión plenaria, vulnerando su derecho a participar en la deliberación de este órgano municipal del que forma parte.

Domingo Rodríguez expresó que lleva más de veinte meses esperando por una respuesta a un escrito dirigido a la alcaldesa, en el que le solicitaba, entre otras cuestiones, formar parte de las comisiones informativas. El Adjunto Primero al Diputado del Común, Felipe Afonso El Haber, comunicó al concejal que aún espera respuesta a su requerimiento reiterado en el mes de junio, sin que se haya recibido documento alguno al respecto desde el Ayuntamiento moganero. Para NC, este modo de proceder de la alcaldesa de Mogán, “pone de manifiesto no ya su falta de talante democrático, que también, sino la hipocresía y el cinismo con el que actúa, pues cuando estaba en la oposición, no dudó ni un instante en acudir al Diputado del Común para frenar los atropellos del anterior alcalde. Ahora que tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor, opta por torpedear la acción del Diputado del Común, y no le presta la colaboración exigible a cualquier alcalde”, comentó Isabel Santiago, portavoz de NC en el consistorio moganero.