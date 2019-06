Barragán recula: El candidato de Coalición Canaria "es Fernando Clavijo y punto"

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha matizado esta tarde que el candidato de su partido a presidir el Gobierno de Canarias "es Fernando Clavijo", tras la repercusión que han tenido unas declaraciones suyas en las que se abría a valorar otras opciones.



En una grabación remitida a Efe, el máximo dirigente de CC ha señalado que ahora mismo, su partido está negociando un pacto en el que pueda estar Ciudadanos y cualquier condición que ponga esta fuerza política será estudiada, "pero nada más".



"Nuestro candidato y el que se presentó a las elecciones es Fernando Clavijo y punto", ha sentenciado.



Barragán ha difundido estas precisiones tras la repercusión que han tenido sus palabras en la mañana de este viernes, al ser preguntado sobre cómo resolvería CC el veto que varios portavoces de Ciudadanos han puesto a Fernando Clavijo por estar imputado en el llamado "caso Grúas".



Esta es la reproducción de las declaraciones previas del secretario general de CC y de las preguntas a las que respondía:



Periodista.- ¿Cómo van a convencer a Ciudadanos para sortear esa línea roja que han impuesto?



Barragán.- ¿Qué línea roja?



La de no apoyar a un candidato imputado.



Me quedo con lo que ha dicho Rivera hoy. Ya saben ustedes que nosotros les hemos transmitido la información (sobre el caso Grúas) y ellos están a la espera de confirmar si mantienen esa línea roja o la modifican. Por lo tanto, estamos a la espera de que ellos evalúen la información que les hemos trasladado.



¿Ustedes estarían en disposición de presentar otro candidato a la Presidencia que no fuera Fernando Clavijo para conseguir el apoyo de Ciudadanos?



No estamos en ese escenario. En el supuesto caso de que estuviéramos en ese escenario, lo valoraríamos. Es decir, reuniría al partido y tomaríamos una decisión colegiada, pero ahora mismo no estamos en ese escenario.